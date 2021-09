PROKOCKAO SAM 2 STANA, MAJCI SU ODSEKLI NOGU, A OTAC MI SE BORI SA RAKOM Mihić zbog dugovao morao da pobegne iz zemlje, otkrio sve

Stefan Mihić odlučio je da u jutarnje sate otvori dušu zadrugarima, pa im je tako ispričao detalje iz svog života.

- Zadatak je bio zasnovan na tome da pravimo šou, da vas malo iritiram. Zašto nije postvaljen neko drugi, da bi se dostigla reakcija vas. Pitanje svakoga od vas bilo je šta je za vas motivaciono. To je dvosmerno. Ja sam govore držao grupno i individualno. Sve što ste meni radili, ja sam radio vama, to ste videli danas kako sam isprovocirao Marka Osmakčića kako sam ga naveo da poljubio Sandru Rešić. Na moj prvi i drugi govor je bio dobar šou, to je tako trebalo. A sa Mensurom je prouzrokovan haos na trećem govoru i izazvao sam lavinu. Ja sam vas motivisao, pa inspirasao da nađete novog vođu. I ovaj poslednji sastanak se zasniva na to da to bude moja biografska priča. Jedan period života sam bio kockar, svako od nas je verujem u nekom trenutku - počeo je on i dodao:

foto: Printscreen

- Poenta priče je da sam grešio mnogo i da sam pravio greške stalno. Možda sam od tog stresa prouzrokovao i smrt moje majke. Čuli ste da je Mia vređala moje roditelje. Otac mi je bio pilot, majka stjuardesa. Koa mali uvek sam bio pametan, uvek imao sve petice i paralelno sa školom bavio sam se sportom. Bio sam na rubu da uspem u sportu, ali imao sam četiri operacije. Otišao sam nekim drugim putem, putem ugostiteljstva, činilo se da ću biti jako uspešan u tome i da imam dara u tome ali sam nastvio sa alkoholom i nekim porocima, prokockao sam dosta, bahatio se. Igrom slučaja moja majka je ostala bez pola noge, otac je dobio rak koji je preživeo ali se i dalje bori sa tim. Došao sam u situaciju da više nisam znao ko sam ja. Od osobe koja je kulturna i vaspitana do osobe koje se roditelji ne ponose. Prokockao sam svoja dva stana, mnogo sam se zadužio. Morao sam da pobegnem iz Beograda. imao sam trista eura kod sebe. Živeo sam sa deset pakistanaca u jednoj sobi kako bih samo preživeo i pomogao majci i ocu.

foto: Printscreen

Stefan je otkrio da i dalje ima posao u Dubaiju i da će se nakon rijalitija vratiti.

- Upoznao sam dosta dobrih ljudi, radio sam po noćnim klubovima. Dubai je grad u kom ima dosta uspešnih i bogatih. Imao sam sreću da sam radio u top deset najluksuznijih mesta. Imao sam sreću da od konobara dodjem do vlasnika. Ja sam tako naučio nekoliko jezika. Kupovao sam stan i davao i prodavao ali definitivno sam naučio da su roditelji najbolji prijatelji. Radio sam u jednom klubu i uspevao da od jedne večeri zaradim deset do petnaest hiljada evra. Kada sam se vratio u Srbiju dao sam sve što sam trebao i vratio sve što sam trebao ali moja majka je umrla tada kada sam došao u Srbiju. Ne osećam se prijatno kada mi neko opsuje majku, iako sam malo oguglao, nikada nemojte da klonete i da odustanete od nekih reči. Ja i dalje imam posao u Dubaiju. Kada se vratim tamo nadam se da ću još više uspeti u životu. - ispričao je Mihić.

