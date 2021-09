MIMA ŠARAC NAVALILA NA ČOLAKA, A MIĆA MU SKOČIO U ODBRANU: Bane ne bi bio sa njom ni da popije 5 piva! (VIDEO)

Milana Mima Šarac dobila je pitanje koje je izazvalo haos za Crnom stolom. Naime, gledaoce je zanimalo kako to da je izabrala Baneta Čolaka pored Petra Vasića.

Mima nije želela da komentariše, a odmah se uključio i Lepi Mića.

- Nemam komentar - rekla je Mima.

foto: Printscreen

- Mima zna da je Bane u vezi, ako malo poštuje Ivanu, treba da kaže da je sve to njena zabluda. Ona je rekla da ne može da se suzdrži, da je jače od nje. naa zadnja umire, ali ovde pričamo o realnim stvarima. Bane ne pije, a mislim da i ako popije 100 piva, on neće pasti na to - prokomentarisao je Mića.

- Devojka očekuje da stane Petar u njenu odbranu i na njenu stranu, a ovako radi sa Čolakom - rekao je Karić.

- Ja sam se razočarao, nemam komentar na sve ovo. Da se ona postavlja prema meni kako treba, ja ne bih dozvolio da nju pljuju. Ja jesam imao ozbiljne namere prema njoj, ali sad više i ne - prokomentarisao je Petar.

foto: Printscreen

- Ne bih da dolazi do neke neprijatne situacije, ali ako osoba ne shvati kad joj kažeš na neki lep način, onda mora i da je uvrediš. Ako ne poštuje moju Ivanu, ne poštuje ni mene, čuo sam da je i danas nešto komentarisala. Ivana mi je najbitnija, ja ovde trpim sve zbog nje - rekao je Čolak.