SVASTIKA JE PROŠLOST, DRUGA MI JE UKRALA SRCE: Oženjenog Gruju raskrinkao drugar, uništiće mu BRAK! (VIDEO)

Drvo mudrosti odazvalo se zadrugaru MC Damiru i pozvalo ga u Rajski vrt. Kao i uvek, da bi njegova želja bila ispunjena, a u ovom slučaju da bi dobio cigarete.

Damiro je zbog poklona morao da podeli sa gledaocima neku tajnu.

- Pa, ja priznajem da mi se Vanja jeste dopala, iako to nisam nikada pre priznao. I sada mi je teško što se više ne družimo, prijalo mi je sve to. Teško mi je i što nju sad vezuju sa ovim Grujom... Ona mi je ispod pokrivača rekla da on vrlo dobro zna šta radi, kao što zna i ona. Više su od prijatelja, to je 100 posto tačno - govorio je Damiro.

Za to vreme, zadrugari su se okupili ispred Rajskog vrta i sve prisluškivali, a Damiro je odmah posle otišao kod Mikija Đuričića i priznao koju je tajnu odao.

- Što nisi odao neku svoju tajnu, nego Grujinu? Uništio si čoveku brak - kritikovao ga je Miki.

- Ja sam samo rekao ono što sam video na snimcima. Neću da ispadne da ja nju guram da bude rasturačica brakova - pravdao se Damiro.

