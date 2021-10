OTKRIVEN DOGOVOR JOVANE MISICE I KARIĆA! Osman progovorio o aferi Mie i Stefana, a onda priznao šta je njegov sin TRAŽIO OD NJEGA!

Osman Karić oglasio se i otkrio pozadinu izgovorenih reči Mie Jovanović da joj se njegov sin Stefan Karić sviđa, koji se već nalazi u ljubavnoj vezi sa Jovanom Ljubisavljević.

Rijaliti učesnica Mia Jovanović pre samo nekoliko dana izgovorila je da joj se Stefan Karić dopada, iako su svi pomislili na Stefana Mihića, na videlo je isplivao njihov klip zbog kog su mnogi zadrugari pomislili da je u pitanju zadrugarkin flert sa zauzetim momkom.

- Da, možda to tako deluje ali nije baš sve kao što izgleda. Stefan je ušao kao zauzet momak, sad to zauzet i nije toliko bitno, pošto nas je rijaliti često puta ubedio u suprotno, pa su se dešavale prevare. Ali da je Stefan jako zaljubljen u svoju devojku Jovanu, to sam siguran, pa se nadam da neće dozvoliti sebi takvu avanturu, pa bila to u ovom slučaju i Mia. To je moje mišljenje, naravno on je u svakodnevnom kontaktu sa mnogo ljudi tamo, jer uslovi ga jednostavno navode na to. Mora biti prirodan, ali naravno sve oči su uprte u njega, da li će napraviti grešku, pa mu se svaki osmeh i kontakt duplo meri. Što se tice Mie, izgovorila je rečenicu da je zaljubljena u Stefana, mislim da je Mia upotrebila igru reči, gde mnogi misle na Stefana Mihića, a ona je mislila na Karića - prokomentarisao je Osman Karić.

- Da li oni imaju dogovor ili ne, verujte ja ne znam. Znam da sam dobio novac od Stefana da Jovani kupim auto za koji sam dobio uputstva kakav treba da bude i da Jovana ostane u našem domu gde je i boravila sa Stefanom dok nije ušao u Zadrugu 5.To je sve što ja znam a da vam mogu reći - izjavio je Osman.

Jovana je jednim potezom pokazala da je rijaliti priče ne zanimaju, te da u potpunosti veruje Stefanu.

- Iskreno me ne zanimato, nemam komentar, ja Stefanu verujem, mislim da je to sasvim dovoljno - kratko je prokomentarisala Jovana.

