DA JE STANIJA SOLO, MARKO BI SE ZALEPIO ZA NJU Oglasio se Osmakčićev brat i progovorio o POTENCIJALNOJ SNAJKI: Sandra mu je plan B

Marko Osmakčić podigao je veliku prašinu svojim učešćem u "Zadruzi 5". Marko se, po rečima zadrugara, brzo izdvojio i istakao, a oko njega se, kako oni kažu, "vrti" mnogo priča. Bez dlake na jeziku, Osmakčić često ulazi u sukobe sa zadrugarima zbog toga što iznosi svoje iskreno mišljenje, a o njegovim emocijama bruji i Bela kuća i region.

Marko je na korak da uđe u vezu sa popularnom pevačicom Sandrom Rešić, ali većina zadrugara i dalje smatra da on gaji iskrene emocije samo prema Staniji Dobrojević, sa kojom se zbližio na početku "Zadruge 5", a od tada su nerazdvojni.

Sada se oglaisio Mario, Markov rođeni brat, koji je otkrio koja zadrugarka mu se više dopada, a potom je prokomentarisao i sukobe koje je njegov brat imao.

- Kako komentarišeš Markov odnos sa Sandrom Rešić, da li očekuješ da će uskoro ozvaničiti vezu i kako ti se ona dopada kao potencijalna snajka?

- Njegov odnos sa Sandrom, znate kako, oni su tek friško došli zajedno, ne znam kako će se to odvijati ubuduće. Može biti da će ozvaničiti uskoro vezu. Mada, ja pretpostavljam da Marko neće brzo da se veže za nju, možda čeka buduće kandidatkinje. Nije me Sandra baš toliko fascinirala, da kažem da je perfektna cura za Marka. Nisam siguran da ga je skroz fascinirala. Moje mišljenje je, da Stanija nema dečka i da je singl u "Zadruzi", da bi se Marko zalepio za Staniju i da ga Sandra uopšte ne bi zanimala. Ali kad uporedim Sandru sa ostalim curama, ona je među najzrelijima tamo, kad poredim sa Milicom, Mimom itd. Ja mislim da mu je ona trenutno tamo bolji izbor, ali čekaćemo da vidimo kako će se to odvijati - istakao je Mario.

- Kako komentarišeš njegov odnos sa Stanijom? Mnogi zadrugari smatraju da se njemu ipak sviđa Stanija od Sandre

Vidim da je sa Stanijom jako dobar prijatelj, da su tamo BFF. Pretpostavljam da bi, kako sam već rekao, da je Stanija singl, imao oči samo za nju. Ostale cure ga ne bi interesovale. Nažalost, nije tako, i mora da se fokusira na druge cure. I ja sam tog mišljenja da mu se Stanija mnogo više sviđa nego Sandra. Sandra je stvarno plan B u mojim očima. Tako je, kako je. Videćemo kako će se to odvijati sa Sandrom - rekao je Osmakčić.

Mario se osvrnuo i na sukobe koje je njegov brat Marko imao u "Zadruzi 5", a prvo je prokomentarisao sukob sa Stefanom Mihićem.

Počeću od sukoba sa Stefanom Mihićem. Sa njim je imao prvi sukob. Stefan je po mom mišljenju okej, ali kako je to Marko dočarao, mnogo zadrugara nije to što jeste u spoljnom svetu. Marko je takav, kakav je u Zadruzi, takav je u spoljnom svetu. Jedan Stefan Mihić glumi kulturnog dečka, ali po mom mišljenju nije takav. Ne znam. Imam osećaj da se to malo smirilo sa njim, da nema nekih tenzija. Mislim da će to bidi okej ubuduće - istakao je Mario.

