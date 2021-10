MAJA ĆE UBITI JANJUŠA KAD BUDE STIGLA U RIJALITI! Bivša zadrugarka oplela po LJUBAVNOM TROUGLU: On je sujetan, uticaće na NJEGA!

Milica Milisavljević Dugalić se dotakla Marka Janjuševića Janjuša, njegove veze sa Majom Marinković, kao i Filipa Cara.

- Janjuš je uvek zanimljiv i kreativan, možda deluje smotano, ali vrlo vispren. Promućuran je, rešio je da se igra. S kim se dogovori i kako će se dogovoriti, to će vremenom isplivati, ali Janjuš ne može da ne bude zanimljiv. Zanimljiv je sve do onda kada mu ne dođe neko ko mu znači u životu. A kada mu dođe Maja struja, ubiće ga. Maja će da ga ignoriše, a to će uticati na njega. On je i te kako sujetan, sve to nešto će da probudi u njemu. Ona će igrati igru, on će pokušati da to ignoriše, ali će na kraju tu igru ipak prihvatiti – govori bivša zadrugarka, pa dodaje:

- Čula sam da je Filip Car poručio Maji da je još uvek voli... Pa, kako možeš da voliš nekoga i to poručuješ, jer ljubav nije samo reč. Ljubav je stanje, a on se valja sa drugim devojkama sve vreme, ne zna šta će... Prosto ne zna, ne može da se snađe. Ponovo je počeo i sa kaznama – zaključuje Dugalićeva u emisiji "Pitam za druga".

