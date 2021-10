ODVRATNO! SRAMOTA ME NJENE SRAMOTE: Drugarica Sandre Rešić totalno razočarana, misli da pevačica IGRA IGRU sa Osmakčićem! (FOTO)

Prisan odnos Sandre Rešić i Marka Osmakčića mnoge je začudio, a posebno Erminu Pašović koja se odmah javila na društvenim mrežama.

Mnogi ne veruju u Markovu iskrenost, jer smatraju da mu se ipak dopada Stanija Dobrojević. Ermina Pašović, jedna od zadrugarki sa kojima je Sandra Rešić imala najbolji odnos tokom trajanja "Zadruge 4", osula je paljbu po svojoj drugarici upravo zbog ovog odnosa, i to javno, putem storija na društvenoj mreži Instagram.

"Ko si ti? Meni je sve jasno i ne bih da objašnjavam! Ja sam ušla u "Zadrugu 3" sa odvratnom i lažnom pričom, za koju će me biti blam do kraja života. Ali sam tu grešku napravila na početku mog rijaliti bitisanja. I kroz tu priču sam izgubila legitimitet u mnogim stvarima. Ali, kao što rekoh, to je bilo na početku. Nije mi jasno da neko bude u rijalitiju 10 meseci, uđe opet i radi ovo?! Meni je jako odvratno i sramota me njene sramote", napisala je Ermina, očigledno izrevoltirana Sandrinim ponašanjem.

