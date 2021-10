IMA PORCELANSKO LICE, ZAVRTELA JE PRIČU, DŽAK DA NAVUČE BILA BI TOP: Bivša učesnica oduševljena izgledom DENIZ! Sve joj se sviđa!

Milica Dugalić nije krila oduševljenje kada je reč o atraktivnoj Deniz Dejm, koja je zaintrigirala bivšu zadrugarku.

Kako ona kaže, Deniz joj je izuzetno zanimljiva.

"Deniz je zanimljiva, do sada takav lik nije bio u "Zadruzi". Samim svojim fizičkim izgledom se izdvaja od svih ostalih koji su do sada tamo bili, a ja mislim i iz okruženja. Kada bi krenula kroz Beograd ili bilo koji grad, ona bi bila primećena, zbog njene visine, zbog stava, načina komunikacije sa ljudima... Zbog svega. Ona je meni lepa, vrlo je specifična. Predstavljala je mnoge modne brendove, ali je shvatila da joj treba šira popularnost, a to će steći u "Zadruzi", priča Milica.

"Prva je zavrtela priču pre ulaska sa time da li je muškarac ili žena, i dalje su neke stvari kod nje nedoumica. Ona ja zagonetna. Ima to porcelansko belo lice, koje je jako zanimljivo uz tu njenu visinu i način oblačanja, koji je apsolutno s*ksi. Kao da je u nekom noćnom klubu, a u stvari to je njena dnevna garderoba, jer ona to zna da nosi. Navuci joj džak, ona će znati da ga ponese", zaključuje bivša zadrugarka u emisiji "Pitam za druga".

