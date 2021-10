PUKLA TIKVA! RASKINULI FILIP CAR I SANDRA ČARPIĆ: Pevačica mu OPSANO ZAMERILA OVO, pa mu sasula sve u lice! (VIDEO)

Sandra Čarpić i FIlip Car su raskinuli ljubavnu vezu. Car je u prethodna dva dana kulirao Sandru, pa je ona rešila da mu se obrati.

- Ja sam se zaljubila u pogrešnu osobu, a on je ispao tako kako je bilo. Ja sam ispala budala što sam se posvetila tebi, i što sam htela da budem sa tobom - rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam ovde budala, ja sam pogrešio. Ja sam bolestan dečko, napravio sam konfuziju u glavi, a ostavio Maju i ušao sa tobom u vezu - dodao je Car.

- Ma ovo si ti uradio taktički skroz. Imao si nepoštovanje prema meni - rekla je Sandra.

- Pi*ka sam, jer ne smem da rešavam neke stvari - rekao je Car.

- Ma ti radi šta hoćeš, muvaj se sa kim hoćeš i kad hoćeš, ja ti neću smetati - rekla je Sandra kroz suze.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam mnogo loše, ja sam bolestan.Pogrešio sam, nisam dobro. Nemoj plakati, treba da ti bude lakše jer si se mene rešila - rekao je Car.

- Rekao si mi da nećeš ući u vezu na 5 dana, a onda si raskinuo peti dan - dobacila je Sandra.

- Ja ću tebi biti osoba koja je uvek tu za tebe. Moraš da znaš to. Nije mio dobro, razumi me - pravdao se Car.

- Pustila sam te kada si bio loše, jer si mi ti to tražio, a da ne kažem što si me zaobilazio dva dana. Mi smo raskinuli, da ljudi znaju, ali to je to - odlučila je Sandra.

- Pričaćemo još, ja sam ti priajtelj za sve, samo ako treba, traži me - rekao je Car.

Kurir.rs/M.M.

