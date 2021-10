KRAH BRAKA NA POMOLU? Dalila i Dejan Dragojević u ŽESTOKOM KLINČU, ona ga OPTUŽILA da glumi ŽRTVU, a evo kako se PRAVDAO! (VIDEO)

Dejan i Dalila Dragojević seli su na zid u dvorištu Bele kuće i započeli novui raspravu zbog Sandre Čaprić.

- Šta ti je opet sad? - pitala je Dalila.

- Nerviraš me - rekao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta je sa tobom ceo dan? Jao, šta ti radiš, je l' moguće to? - nastavila je Dalila.

- Ja te nešto pitam, ti me ignorišeš. Padne mi raspoloženje i to je to - istakao je Dejan.

- Vidi da ti nešto kažem bez za*ebancije, neću se više trduiti oko mene - govorila je Dragojevićka.

- Ne moraš. Je l' ti tražim? - pitao je on.

- Tražiš sa tim pogledom, kao što si mi prebacio sinoć. Neću više - istrakla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nemoj! Ti jedva čekaš to - odbrsuio je Dejan

- Što me gledaš tako proždrljivo? Joj šta si napravio! Nećeš mene sje*ati ni na jedan mogući način! Ja ljubomoru nemam, to je isčezlo iz mene. Možda bi ti voleo, da budeš žrtva. Šta sam ti uradila da se tako ponašaš prema meni? - govorila je Dalila.

- Ništa. Došao mi je period, ako možeš istrpi. Takav mi je period došao, je l' imam pravo na to? Sve mi je čudno i sve me nervira - rekao je Dejan.

- Nemoj da utičeš na mene - dodala je ona.

- Očekuješ da dođem kod tebe, a meni se ne stoji, leži mi se, sam - nastavio je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve ono što znaš ti, znam i ja, a ti meni držiš predavanje. Neću da pričam u šiframa. Neću da se nadmećem sa tobom, nisam sa rijaliti igračem, nego sa mužem. Hoće taj muž da mi kaže šta je problem ili će da kaže nekom drugom ko pravi problem? - pitala je Dalila.

- Ja ništa neću napadati i komentarisati. Meni je rekla da vidi šta je to - rekao je on.

- Ja nemam problem sa njom. Ja ako budem rešavala svoje probleme kako sam rešavala, znam kako ću izaći - nastavila je Dragojevićka.

- Je l' ti meni veruješ? - pitao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ajde da kažem da ti vereuem. Možda si ugrožen jer osećaš nešto drugo. Ili ćemo rasčistiti crno na belo, neću se nadmetati sa tobom. Ti i ja ako uđemo u klinč, neće niko da postoji. Je l' je interesuje Dejan, evo nek se bori za Dejana, a drugi nek se bore za mene, pa ćemo svi da se borimo - odbrusila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

