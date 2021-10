MILJANA RIDALA U CIK ZORE: Setila se sad sina, bolesne majke, pa ZAKUKALA zbog Zole! Ovo mu je mnogo zamerila (VIDEO)

Miljana Kulić se sa svojim cimerima nalazi u pušaoni gde su pokrenuli teme o njenom životu i porodici.

- Nedostaje mi sin - rekla je Miljana.

- I Viki mi isto rekla da joj fali sin - rekla je Milana Šarac

- U godinu dana mi se razboleli oba roditelje, a i Zola nije pored mene - rekla je Miljana i zaplakala.

Podsetimo, Miljana je na početku rijalitija poblegla iz zadruge jer joj je nedostajao, pre svega, Zola kojeg je sve vreme dozivala. Produkcija je odlučila da je kazni sa 100.000 evra zbog nepoštovanja ugorora, ali se Nišlijka ipak dogovorila sa njima i vratila se u Belu kuću.

"Zola i ja smo zajedno ponovo. Ovom prilikom bih poručila da ga volim. Došlo je do pomirenja. Išla sam u Doboj. Tamo su me ugostili. Ja sam odlučila da se pomirimo. Gledali ste katastrofu između mene i njega, ljudi nas gledaju kao nenormalne. Zatvoren prostor napravi horor. Sada kada bi Lazar ušao volela bih da napravimo šou. Dogovorili smo se da poroke zaboravimo. Odlučili smo da budemo normalni, ja nisam normalna i ja to ne krijem. Zaostala sam mentalno u razvoju. Marija ništa ne veruje dok ne vidi", rekla je Miljana.

