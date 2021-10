IMAM OSEĆAJ DA SMO MARKO, STANIJA I JA U VEZI! Sandri pukao film, pred svima IZREŠETALA Osmakčića, a on se OVAKO branio! VIDEO

Marko Osmakčić i Sandra Rešić gotovo da se ne razdvajaju, te koriste svaki trenutak da razmenjuju nežnosti.

- Mislim da za sada sve ide kako treba. Ja upoznajem Sandru, vidim da ima neki žešći gard, znam da joj prija moja blizina, znam da joj nije loše. Niti je forsiram, niti sam pas na lancu, ali joj pružam pažnju - rekao je Marko.

- Meni je Sandra rekla kako nikad neće biti njen dečko - otkrio je Mića.

- Imam svakakve uspone i padove, generalno je Marko u pravu, ali Mića nije slagao. Ne mogu da spustim gard kad su u pitanju njegove devojčice, Stanija i ostalo. Dešavaju se neke situacije, zaista se trudim da povremeno spuštam taj gard i da ne budem go*no. Danas sam ja pop**dela, Karić se javlja da prokomentariše budžet, pa je rekao kako treba da brine što njegova devojka traži 500 dinara! Mene to nije povredilo, ja znam kako Karić i ja funkcionišemo, prećutala sam. Meni Stanija, ne Marko, nego Stanija mi kaže da imamo problem. Stanija priča, on se nadovezuje, kao da su jedno. Uopšte ne krivim Staniju, ako imaš problem sa mnom, dođi ti, ne treba Stanija da mi priča. Više ona priča, nego on. Imam osećaj da smo uvek u vezi Stanija, ja i on - priznala je Sandra.

- Sandra misli da si ti zaljubljen u Staniju, logično je da to pomisli - prokomentarisao je Janjuš.

- Kao što sam hvalio Marka, tako ću ga i kuditi kad treba. Ja sam stariji od njega 7 godina, veoma sam dobro upoznao žene, mislim da mogu da mu dam savet - počeo je Stefan.

- Ali ona meni nije ni dala do znanja da joj fali novac ili šta već. To je samo danas tako ispalo, i mene je to iznerviralo - ubacio se Marko.

- Stanija priča umesto tebe, Stanija ti drži povodac... - nabrajala je Sandra.

- Da li vi zaista mislite da sam ja nesposoban? Ispada da se ti daš manipulisati, ne ja! Stanija se nekad zalaže za mene, da joj čak i ja nekada kažem da prekine - objasnio je Osmakčić.

- Bukvalno se osećam kao višak - dodala je Sandra.

- Ja smatram da on i nije najzgodniji, meni je, na primer, zgodniji Mateja. Ja kažem u lice svakome šta mislim, mislim da se ne zna ni ponašati, ni izražavati, da ga Stanija nije dobro vaspitala - komentarisao je Mensur.

