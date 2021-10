REKLA SI JOJ DIREKTNO I KAKO JESTE? Car u STRAHU od istine: Dalila otkrila njihovu AFERU jednoj od rijaliti učesnica! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car od prethodne noći provode vreme sami u izolaciji jer su izabrani za ovonedeljne potrčke, što dodatno podgreva tvrdnje zadrugara da među njima ima više od prijateljskog odnosa.

foto: Printscreen/Pink

- Hoćeš mi reći šta ti je? Što se loše osećaš? - pitao je Car.

- Ne mogu da se ponavljam. Ako budem razgovarala sa tobom kad si depresivan, to će preći i na mene. Danas opet praviš gluposti - rekla je ona.

- Mogu biti jedino nedepresivan kad razgovaram sa tobom. Ja pričam o nekim problemima, da ne bih pričao o drugim. Dok ne izbacim neke stvari iz sebe, ti mene ne poznaješ. Ja ne mogu da funkcionišem, puknem i kažem kako je. Nemam mira dok ne otpetljam, onda sam svoj. Maglim nešto što ne mogu zamagliti. Osećam se kao neka kukavica, zato se osećam loše. Šta si pričala sa Matorom? - pričao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Pričala sam onako kako jeste sa njom - odgovorila je Dalila.

- Sve kako jeste i direktno si joj rekla? - dodao je Filip.

- Nisam direktno, ali je razumela - nastavila je ona.

foto: Printscreen/Pink

- Je l' si plakala malopre? - upitao je Car.

- Da. Od jutros - rekla je Dalila.

- Samo mi jad navlačiš i bedu. Biću u ku*cu dok ne skinem teret i to je to. Priznavao sam i gore katastrofe nego da kažem da mi je u glavi tako i tako - objasnio je on.

Kurir.rs/S.M.

