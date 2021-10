OGLASILA SE SESTRA ZADRUGARKE OLGE I PROGOVORILA O TRAGEDIJI: Tvrdi da je otac umro prirodno, a poslednjih godina MNOGO je TRPEO

P.M, otac zadrugarke Olge Margitić, izvršio je samoubistvo u stanu na Zvezdari, a kako saznajemo, poslednjih dana bliskim ljudima žalio se da više ne može da podnese probleme sa kojima se suočava.

Olgin otac je navodno dva dana pre nego što je sebi oduzeo život bliskim prijateljima rekao "Ne mogu više, ubiću se".

Međutim Olgina sestra demantovala je ove navode i potvrdila da je reč o prirodnoj smrti.

P.M. je navodno teško podneo smrt supruge, koja je umrla pre nekoliko godina, a zbog bolesti nedavno je imao i operaciju koju je takođe psihički teško podneo.

Olga je živela sa ocem sve do ulaska u "Zadrugu 5", a on se borio i sa činjenicom da mu je ćerka otišla u rijaliti, budući da je to teško prihvatao.

Olgina sestra odavno se odselila iz porodičnog doma i ima svoju porodicu, a upravo je ona posumnjala da nešto nije u redu. Zvala je oca koji se nije javljao na telefon, a zatim je komšija pronašao njegovo beživotno telo u stanu.

Ogla Margitić u Belu kuću se uselila 5. septembra ove godine.

Po struci je komunikolog, a na ulasku u rijaliti otkrila je pojedine detalje iz svog života.

foto: Pritnscreen

kurir.rs/pink.rs/blic

