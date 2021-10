NINO ME NIJE VIDEO DO 12. GODINE, A ONDA ME POZVAO NA VENČANJE: Tazbina nikad čula da ima ćerku, a njegov potez ZGROZIO je Sandru

Sandra Rešić kaže da ju je otac Nino prvi put pozvao noć pred svadbu sa drugom suprugom Sarom. Njegova tazbina nije znala za mene, umalo da otkažu venčanje, priča pevačica Sandra Rešić kaže da je oca, Nina Rešića, upoznala tek sa 12 godina!

Učesnica "Zadruge" tvrdi da ju je pokojni pevač prvi put pozvao dan pred njegovu svadbu sa drugom suprugom Sarom Marković!

Moja mama Slavica i tata su bili u braku kad su dobili mene, ali su se rastali još dok sam bila beba. On je tada gradio karijeru, pa je na nagovor menadžera krio da ima ćerku. Znala sam da mi je Nino tata, gledala sam njegove spotove na televiziji, ali nisam imala nikakav odnos prema tome. Sve dok mi mama nije rekla da tata želi da me vidi - priča Sandra.

Prema njenim rečima, majka joj je saopštila da je Nino iznenada zvao i tražio da je upozna.

- Naravno, pošto celu deceniju nismo bili u kontaktu, pitala me je da li to želim. Odgovorila sam joj da bih volela. Dogovorili smo se da već sutradan dođemo kod njega kući. Spremile smo se, sele u autobus i otišle. Kad smo stigle ispred kuće, shvatile smo da se on narednog dana ženi Sarom, da je to u stvari veče pred svadbu! - kaže bivša takmičarka "Zvezda Granda" i dodaje da su Ninova tazbina i buduća supruga bili u šoku kad su ih videli.

foto: Printscreen

- Svi su bili tu, završavali su šta treba pred slavlje. Nisu ni znali za Cicu i mene! Sara se čak zaključala u kupatilo i sama plakala. Htela je sve da otkaže, mama i ja smo bile skroz zbunjene. Šetkao se nervozno, meni dao neke silne igračke, mojoj mami nudio novac, koji je ona odbila... Cela situacija je bila neprijatna. Bile smo začuđene što nas je pozvao baš pred svadbu! Srećom, Sara se posle smirila, pa su se ipak venčali.

Tog dana Sandra je uspostavila kontakt sa ocem i s vremenom su postali bliski.

- Dešavalo se da usred noći bane Cici i meni na vrata s jednom torbom. Ostao bi s nama nekoliko dana, a potom je odlazio. Kad se rastao od Sare, kupio je stan na Banovom brdu, u koji sam redovno išla. Bio je emotivan, nežan i ponosan. Mnogo sam ga volela, nikad mu ništa nisam zamerila.

Popularni pevač preminuo je 2007. u 43. godini od perforacije pankreasa, uzrokovane prekomernim konzumiranjem alkohola. Nino je iz jedne veze i dva braka ostavio tri ćerke: Amelu, Sandru i Tamaru.

foto: Youtube screenshot

kurir.rs/hit

