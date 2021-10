NE PREPOZNAJEM SE, NE ZNAM KO SAM, HOĆU DA BUDEM SAMA! Dalila PRESEKLA, jecala na sav glas, odnos sa Dejanom je RAZARA (VIDEO)

Sandra Rešić prišla Dalili Dragojević kako bi razgovarala sa njom o njenim ljubavnim problemima, kao i o odnosu sa suprugom Dejanom.

- Zagrlila bih te, ali ne znam da li ti to želiš - rekla je Sandra.

- Zagrli me, nije mi ni do čega - dodala je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Niko nije vredan da se tako osećaš, moraš da se središ imaš porodicu koja te gleda - rekla je Sandra.

U tom trenutku im je prišao Dejan koji je hteo da priča sa Dalilom, ali ga je ona opet sklonila do sebe.

- Ja ne znam ko sam, ne prepozanjem se. Meni je najmanji problem šta ko pirča, samo želim da budem sama - nastavila je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Nije to rešenje, sloni se od svih, ali ne beži - govorila je Sandra.

- Dejan sinoć nije bio srećan uopšte, on je sve vreme tebe tražio - dodala je Sandra.

- Meni sinoć Filip kaže da zna što je on udario Peleta, i to zbog stvari koje je rekao za mene. Ja ne mogu da se nosim sa tim da on hoće da ode zbog mene - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

