NEMAM SNAGE VIŠE DA SE BORIM, CAR HOĆE DA POBEGNE ZBOG MENE! Dalila isplakala dušu o ljubavnom TROUGULU, priznala sve o Dejanu!

Dalila Dragojević otvorila je dušu Drvetu mudrosti, te je tom prilikom otkrila sve o odnosu sa suprugom Dejanom i Filipu Caru.

- Drvo, ja se loše osećam i sebe krivim za sve. Ja nemam snage više da se borim, a niko ni hvala ne kaže. Nije mi to to, ja ne mogu. Loše mi je baš, ne mogu sebe da prepoznam , kao da nisam ja - krenula je da priča Dalila.

- Konkretno je najveću porblem sve ovo sa Dejanom, Carem, Stanijom, Sandrom. Izgleda mi kao da stežem Dejana, kao da ga mučim, a on sve vreme meni govori i proverava kako sam, a treba da me pusti da izguram to - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Možda je vreme da upoznaš novu sebe Dalila - reklo je Drvo.

- Ja se ne osećam dobro Drvo. ja stalno plačem zbog toga, povređujem ljude. Videla sam Dejana kako je sinoć bio veseo i kako je uživao. Meni je bilo jako teško sinoć, on je meni uvek prilazio, sinoć nije. Ja njega takvog ne znam, on je uvek biuo tu za mene, a sinoć nije uradio - otkrila je Dalila.

- Sa druge strane saznajem da sam Car hoće da beži zbog mene. Ne znam šta je to - pričala je Dalila kada joj je Drvo reklo da treba da upozna novu sebe: Imam previše priča u glavi, nešto mi se dešava, ne znam šta, a mene ljudi tek sada primećuju.

foto: Pritnscreen

- Bežim od razgovora, jer sam sinoć videla neke stvari,a ne želim njega da povredim. Drvo tebi hvala na razgovoru, ali dok ja ne rasčistim neke stvari, ne znam šta će biti - rekla je Dalila.

- Mene zanima kako ja mogu da budem ovde, a da ne povređujem ni sebe ni druge. Sve je krenuo od neke gluposti od zezanja, a onda se sve promenilo. Ja znam da si ti jaka žena i da si preživela bitke koje niko ne može da zamisli - govorilo je Drvo.

- Pitanje je koliko ću imati snage za to - govorila je Dalila.

- Promena u života može izgledati strašno, ali strah od pomene može da te poremeti u radu na sebi, i u sreći koja može da se desi - reklo je Drvo.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)