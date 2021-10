DA LI SI ZALJUBLJENA U CARA? NEĆU DOZVOLITI DA BUDEŠ ŽRTVA! Dejan otvoreno pitao Dalilu za Filipa, ona muža OKRIVILA za sve!

Dalila i Dejan Dragojević satima pokušavaju da reše probleme koji su ozbiljno uzdrmali njihov brak, a Dejan je postao svestan da je Filip Car umešao prste i da njegova supruga nije ravnodušna prema Filipu.

- Vraćam film šta smo se dogovarali pre ulaska, ja sam ti govorio da se družiš, da je ovo drugačiji prostor - rekao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Ja ne želim tebe da sputavam... Čoveče, kad si ti bio onakav na žurki? - pitala ga je Dalila.

- Uvek. Samo volim da vidim kad si sređena i igraš. Ti kao da ne znaš šta pričaš, ti si meni rekla da želiš da pričaš sa Matorom, da ne idem ja sa tobom, da želiš da se šetaš sa svima. Indirektno da ti ja smetam, rekla si mi da se družim - objasnio je Dejan.

- Ti si isto ove stvari radio kad si napravio onu grešku, ja neću da spominjem osobe, ali nemoj da mi glumiš žrtveno jagnje, meni nikad nećeš biti žrtva! Ja ti neću dozvoliti da budeš žrtva! Upoznala sam novog tebe, tebe ni ne zanima zašto sam ja plakala. Stanija mi je rekla da svi pričaju kako si prodao "Tajnu večeru", zašto si krio taj crtež od mene? - pobesnela je Dalila.

- Ti si meni zamenila sve u životu... - počeo je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Molim te, ustani i idi od mene, ne mogu da slušam ove tvoje žalopojke. Neću da ti oprostim onu grešku, kada si sakrio od mene i smejao se. Imponuje mi kad mi neko udeli kompliment, neću da bežim od toga - govorila je zadrugarka.

Inače, on je i pre toga razgovarao sa njom o Filipu Caru.

- Ja tebe najbolje razumem i osećam - rekao je Dejan.

- Ne želim da budeš povređen, ja ne želim da budem više krivac za neke stvari - plakala je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Ja sam kriva za sve te stvari - vikala je ona.

- Nisi ti kriva - govorio je Dejan.

- Imam toliko stvari u glavi. Ja sam se sprdala i iz sprdnje je nastao problem. On je udario čoveka zbog mene - govoila je Dalila.

- Ma ne s*ri, on kao to priča, je l' si ti zaljubljena u njega? Je l' on zaljubljen u tebe, mrš bre i ti i on -vikao je Dejan.

-Ti meni mrš, ko si ti da meni tako pričaš - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)