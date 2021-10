DALILA I DEJANE, MOLIM VAS SPAŠAVAJTE BRAK! Nova drama TRESE Zadrugu, Miki osudio CARA: Zaljubiš se u UDATU, budalo, sram te bilo!

Goruća tema u rijalitiju "Zadruga" jeste novi ljubavni trougao koji čine bračni par Dalila i Dejan Dragojević, i Filip Car. Miki Đuričić komentarisao je dešavanje sa sinoćne žurke, pa se obratio i članovima ovog trougla:

foto: Printscreen/Pink

- Nije mi žao što sam vređao Peleta, ali mi je žao što je Car imao problem sa njim. Ja Cara volim ali sada se obraćam svima, ne treba mi niko da mi dolazi, niko. Idem uskoro na operaciju i boli me ku*ac. Ne možeš ako živiš sa ljudima da se ponašaš kao da si sam. Iznervira me kad imam mišljenje dobro o nekome, a ispostavi se drugačije. Ja sam psovao majku neka i on meni psuje ima pravaa. A ti Care, sam si sebi napravio velike probleme, sam si se zaljubio u Minu, u Maju, u Sandru, u udatu ženu, budalo jedna. Dalila i Dejane spašavajte brak, pi*ka vam materina! Ne radujem se tuđoj nesreći, ja nisam taj koji želi loše. Spašavajte brak, ti Dalila ako si iskrena reci sve, ništa loše nisi uradila, oprostićete sve! - govorio je Miki i nastavio:

foto: Printscreen/Pink

- Ti Fran Pujas, ja sam te prihvatio kakav jesi, ali ako si u stanju da nekome upropastiš brak i razje*eš sve zarad rijalitija i 50.000 eura u mom sistemu vrednosti ti si gov*o! I ti Mateja ti si pi*ka! I Care i ti si pi*ka, sam si kriv za sve! Zaljubio se u udatu ženu gospode bože! I ti Tanja, volim te ali si nesposobna za život bre! Nisam ni ja bolji od vas čim sam ovde, da me ne shvatite pogrešno! A vi devojke, nisam ja kriv ako se meni neko poverio da ste pu*ile ku*ac, alo! Niste trebale da ulazite! Viktorija, samo ostani takva kakva jesi, želim ti sve najbolje, nemoj slučajno dečka da nađeš! Pun mi je ku*ac svega, ja Cara mnogo volim, podseća me na mene! Ali napravio si mi teret! Grize me savest, alo! Neću više da se družim sa tobom! Neću se više bavite vama, nije ovo za mene. Ili se potučem ili napravim sranje. Ajde da se zezamo, da se šalimo, da napravimo šou! Ovo bre samo skandali, strašno. Dalila i Dejane molim vas još jednom spašavajte brak! - vikao je Miki.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)