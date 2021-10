DEJAN U DELIRIJUMU LOMI SVE PO ZADRUZI NAKON PRIZNANJA DALILE I CARA: Eksplodirao od BESA kad je čuo da mu je žena ZALJUBLJENA

Dalila Dragojević i Filip Car priznali su svoje emocije, a Dalilin suprug, Dejan, nije dobro podneo informacije koje je čuo.

- Pogrešno rešavam stvari, samo ću jednu stvar reći, mislim da sama sa sobom treba rešiti neke stvari, kao i sa Dejanom. Jesam zaljubljen, priznajem. Ja sam već rekla da je ona najlepša devojka po mom mišljenju, možda sam sve krivo protumačio i doveo nju u neprijatnu situaciju - priznao je Car.

- Imam problem sama sa sobom, ne mogu da lažem ljude i da pričam nešto što nije. Umorila sam se od priče, svuda pričam o ovome. Izgubljena sam totalno, upoznajem neku novu sebe. Nije kriv Filip, kriva sam i ja u nekim situacijama, zar je važno ko je kriv? Važno je šta ja osećam. Ne mogu više da gledam šta je fer prema kome, ne interesuje me to. Niko nije video kako sam se ja sinoć osećala, prvi Dejan, ako gledamo tako. Mene ne zanimaju zadrugari, zanima me moj život, ne želim više da trčim, neka mene pitaju zašto ja plačem i kako je meni. Takođe upoznajem novog Dejana, možda mi samo treba prostora, možda sam ja najgora, ne zanima me šta će izaći, ne želim da se osećam kao žena u okovima. Nisam ja ta koja je problem, ima tu još problema. Ja sam Dejanu prešla preko nečega što mene i dalje tišti - rasplakala se Dalila.

Dejan je uleteo u prostoriju u kojoj su razgovarali Dalila i Filip.

- Ja ću se totalno skloniti iz ove situacije, jer ja tu nisam nešto bitan - dodao je Filip.

- Šta glumiš ti, kakva nova ja? Je l' imaš ti neke emocije? - upao je Dejan besno.

- Šta je ovo sad, šta sad upadaš ovde kao neki ratnik? Ja neću nikome da se pravdam! - viknula je Dalila.

- Dejan je nervozno izašao i zalupio vratima, nakon čega je Bane nastavio konverzaviju sa Carem.

Nakon toga, Dragojević je krenuo da lupa vrata od toaleta i lomi sve pred sobom.

