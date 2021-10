DALILA I DEJAN OČI U OČI NAKON NJEGOVOG NERVNOG SLOMA! Ona mu konačno SASULA SVE U LICE: Svako treba da radi kako MISLI I OSEĆA!

Dalila i Dejan Dragojević su se našli u dnevnoj sobi i konačno progovorili o svemu.

- Misliš da ja nisam hteo da te zagrlim - rekao je Dejan.

- Ne znam nisam videla, nisi ni prišao. Kada sam te posmatrala, ti brate kao pušten sa lanca, kao da sam te ja u nečemu sputavala. Mene pitaju ljudi jel sve okej, kažu da te nisu videli takvog. Naravno da ću da plačem. Ne mogu više da razmišljam ko će šta da radi i ko će šta da misli. Ako će biti lupanje način rešenja problema - pričala je Dalila.

- Nije to rešenje, samo mi se skupilo - odgovorio je Dragojević.

- Pokazaće se vremenom šta je i kako. Evo i ona šta lupeta da je kolaletarna šteta, tako će se i za njega pokazati - rekla je Dalila.

- Neće se pokazati ako njemu bude prijala ta priča - dodao je Dejan.

- Ma jok, biće to u redu. On je normalan momak, rekao je da jedino može sa mnom da priča. Šta da radim ja sada da se ubijem? - rekla je Dalila.

- Ja samo neću da mene neko spušta - dodao je Dejan.

- Mene si ti najviše spustio, upao kao terorista, sa krvavim očima, ne znam šta ti to znači - govorila je Dalila.

- To što me Sandra pitala za koleno da me je Filip mazio je notorna glupost. Nije mi dotakao nego pipnuo i rekao hladno ti je, kakvo maženje, neću da se pravdam više nikom. Možda je najpametnije da svako radi šta želi i kako oseća, da bude neka pauza, oram da se saberem - nastavila je.

