KARIĆ SE OBRATIO JOVANI MISICI DIREKTNO IZ BELE KUĆE! Stefan poslao JASNE INSTRUKCIJE i upute koje treba da sledi! (VIDEO)

Stefan Karić je iskoristio priliku da se obrati svojoj devojci Jovani Ljubisavljević.

- Čuo sam da me neko proziva napolju, da sam kaktus, verovatno sam ubo' nekoga pa ga boli to evo već dve godine. Samo da kažem mojoj ljubavi, da se ne opterećuje, da bude rasterećena, da uživa sa drugaricama i da bude sve kako treba. Volim te puno! Odvajajte pare, budite racionalni molim vas - rekao je Karić.

Inače, bivša zadrugarka Jovana Ljubisavljević nedavno je prokomentarisala ponašanje svog dečka Stefana Karića u Zadruzi 5, njegov odnos sa Dalilom Dragojević, ali i flert Filipa Cara sa Dalilom.

- U to da su se Dalila i Dejan sukobili oko Stefana, jer se on njoj dopao sam upućena silom prilika. Nisam bila te sezone. Znala sam, ali nisam ulazila u sitna crevca. Mislim da se Stefan super tamo snalazi. On pazi na ponašanje, jer zna da se zauzetim momcima sve duplo meri, više pazi na ponašanje, nego da sam ja tamo. Smešno mi je to o Dalili i Stefanu. Nije mi to bitno, šta je bilo, bilo je. Ona je udata žena. Ja ništa ne zameram, normalno je da imaju neke svoje interne šale... - rekla je Jovana.

