BILA SAM U ZATVORU, HAPSILI SU SVE SRPKINJE Zadrugarka otkrila detalje iz BURNE prošlosti, evo da li se bavila NAJSTARIJIM ZANATOM

Zadrugarka Nevena Savić je dobila reč u radiju "Amnezija" i tom prilikom je otkrila da je bila u zatvoru.

- Nevena, pozvao sam te jer se o tvojim svađama dosta priča, a niko ti nije dao priliku da kažeš svoju stranu priče. Da li si hapšena, da li si bila u zatvoru, da li si se bavila najstarijim zanatom i slično - rekao je Bane.

- Čula sam to od Iska, da se to pričalo i on mi je to rekao u lice. Istina je, jesam bila u zatvoru u Švajcarskoj, ali sam imala hranu i piće. Radila sam u klubu, nisam imala papire, pasoš mi je bio u drugoj torbi, uhapsili su i mene i sve devojke iz Srbije. Nikada se nisam bavila najstarijim zanatom, a kao go-go igračica jesam radila -istakla je Savićeva.

- Kaže jedna poruka, mnogo je poštenije kada neka devojka pruzna sve šta je radila nego da glume finoću, a radile su svašta - rekao je Čolak.

- Meni je Nevena jako draga, želi i da podeli i da da, stvarno je dobar čovek, mislim da ćemo biti prijatelji i napolju! - nastabio je Bane.

