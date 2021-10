DEJAN SE POKAJAO ZBOG REČI KOJE JE UPUTIO DALILI! A onda je Lepi Mića analizirao njihov brak, pa ga uporedio sa SVOJIM! (VIDEO)

Nakon celodnevnog haosa, Dejan Dragojević se pokajao zbog reči koje je uputio Dalili.

- Vidiš da je Dalila u čudnom stanju i ti joj kažeš "Mrš".

- Izletelo mi je, mahinalno... Ne da mi da joj priđem, ja se ugrizem za jezik, izvinio sam joj se za to. Žao mi je, izletelo mi je - pravdao se Dejan.

- Nije mi nikad do sad rekao "Mrš". Nema šta da petljam, čula sam samo danas u radiju, iznenađujem se raznim postupcima, ali šta ja tu mogu da promenim... Uzeću kao da je to neki revolt - dodala je Dalila.

- Ja svojoj ženi nisam nikad to rekao, nemam taj odnos sa suprugom. Danas sam rekao u radiju da Dalila i Dejan doživljavaju jednu stvar, emocija više nema, pate za tim stvarima, krivo im je što se više ne vole. To je bilo čisto tada... Ja vidim da emocija nema. Shvatam i Dejana tu, u potpunosti ga razumem. Možda će biti i gorih reči. Pažljivo sam slušao Dalilu, ona je rekla da bi volela slobodu, da ne poznaje samu sebe. To su neki noviteti i novine... Smatram da Dalila nije zaljubljena, da ima neko interesovanje prema Caru. Ali kako god da se ona ponaša, on treba da bude džentlmen. To mrš može samo da je odvede dalje od njega - rekao je Lepi Mića.

- Ja se opet izvinjavam, kod nas uglavnom dolazi do rasprave jer sam ja provokator, sve dok je ne rasplačem, takav sam kakav sam - dodao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

