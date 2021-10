KRUNIĆEVA PRVI PUT O VEZI SA ČOLAKOM: Posle skrivanja slave 22 meseca LJUBAVI, a sad pevačica reagovala na žene koje MUVAJU Baneta

Pevačica Ivana Krunić i Bane Čolak čija je ljubav započela u trećoj sezoni "Zadruge", i dalje traje - oni danas slave 22 meseca emotivne veze, koja je posle niza turbulencija konačno postala stabilna.

Pevačica je istakla da je ponosna na svog dečka.

foto: Printscreen

- Ponosna sam na Baneta, savršeno se ponaša za sada. Krili smo našu vezu zato što smo svašta prošli loše zbog drugih ljudi i shvatili smo da se sreća najbolje čuva kada što manje ljudi zna za nju. Jedini koji su znali su naše porodice i najbliži prijatelji - kaže Ivana i otkriva kako su njeni roditelji reagovali na njeno pomirenje s Čolakom, uzme li se u obzir da su bili protivnici te veze.

- U početku im se to nije dopalo, naravno, imali su loše izgrađeno mišljenje zbog rijalitija... Vremenom, kada su videli da sam istinski srećna, zadovoljna, da me drži kao malo vode na dlanu, da mi je ogromna podrška i da sam svaki dan nasmejana, mišljenje se promenilo. Upoznali su Baneta i sad je sve ok... - iskrena je Ivana.

Iako se Bane u "Zadruzi" distancirao od devojaka, zbog poštovanja prema Ivani, ni njega nisu zaobišle ljubavne afere - naime, njemu se otvoreno nabacivala Milana Mima Šarac, koja je priznala da joj se Bane dopada. On je, s druge strane, tada burno reagovao i zahtevao od nje da poštuje njegov emotivni status, a sada je spornu situaciju prokomentarisala Ivana.

foto: Printscreen

- Što se tiče nabacivanja devojaka Banetu, nemam problem sa tim, čak mi i dobro dođe da bih videla kako će se on ponašati u takvim situacijama, jer je to jedino bitno. Isto kao ni što on nema problem sa tim da se meni udvaraju muškarci, jer zna da od mene nijedan neće dobiti povratnu reakciju. Sve ovo je jedan dobar test za nas oboje. Prošli smo zajedno mnogo teških momenata i nadam se da nam je ovo poslednja velika žrtva i da ćemo posle ovoga moći normalno i mirmo da živimo - kaže Ivana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

