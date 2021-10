DRŽE ME KAO MAJMUNA U KAVEZU PROTIV MOJE VOLJE: Zverka BOJKOTUJE rijaliti, hoće da naspusti ZADRUGU po svaku cenu! (VIDEO)

Aleksandar Bogunović Zverka danima želi da napusti rijaliti šou "Zadruga 5".

On je u utorak uveče pokušao da pobegne sa imanja u Šimanovcima, ali mu to nije pošlo za rukom. Tada se obratio svojim prijateljima:

- Znači uradite to odmah! Kažem vam, kao kad sam bio u zatvoru, naređujem vam, zovite sve moje advokate, odmah! Nije mi dobro, neće da me puste. Neće da me puste odavde, ne osećam se dobro, uradite to odmah, ko gleda - pričao je u kameru pa nastavio:

- Koji k**ac, neće da me puste odavde, koji k**ac. Nije mi dobro je l' vi kapirate da mi nije dobro, hoću da izađem odavde, bre. Kao majmuna u kavezu me držite protiv moje volje, bre, nisam vam ja kao majmuni ovi ovde, hoću bre kući - urlao je Aleksandar.

Sada je isplivao video na društvenim mrežama, gde je snimljen Bogun, koji je odlučio da više nepoštuje pravila produkcije, te da se suprotstavi i da silom izađe iz "Zadruge".

Kako je rekao Filipu Caru, on više ne može da izdrži, jer je mnogo smršao, produkcija ga ne čuje kao i da već danima traži da napusti rijaliti, ali niko mu ništa ne govori.

- Pa baš zato, nosi bubicu - savetovao ga je Filip, da bi ga čula produkcija, što je on odbio.

- Ne možeš tako na silu, povuci se, u stranu, neka te nominuju gledaoci - savetovao ga je i Bane, jer nije vredno da izgubi i honorar na kazne, jer ne poštuje praviola rijalitija.

Zverka je i ovo negirao govoreći da je već dosta novca sigurno izgubio.

Da li će ga ovo ponašanje odvesti na kapiju ili ne, ostaje nam da saznamo.

