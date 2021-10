MALOLETNA ZADRUGARKA POKAZALA ZUBE Milica (17) zabranila Mensuru DA LUPA ŠAKOM O STO: Kakav si ti LJIGAV IGRAČ! Ajdarpašić u ŠOKU

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić su za crnim stolom porazgovarali o skandaloznoj situaciji koju su imali u emisiji "Pitanja gledalaca" nakon što je on lupio šakom o sto. Milica je ovo zamerila Mensuru, a on njoj što mu je žestoko uzvratila.

- Mnogo si gore stvari doživeo, pa si spuštao glavu dok su ti skakale po glavi - rekla je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Opa, čuvena Milica koja ne zna Mensura - pričao je Mensur.

- Ne s*ri - odbrusila je Marijana.

- Ne s*ri? Poenta svega je da se ne svađamo zbog drugih. I da li je gore što sam ja lupio šakom o sto ili da pobegne neko od kuće? (misleći na Lornu, sa kojom je imao svađu) - dodao je Ajdarpašić.

- Kako si ti ljigav igrač... Ja nikad nisam doživela da tata lupi šakom o sto - rekla je Milica.

- Ja sam temperamentan. Nisi navikla i to mi je jasno - dodao je on.

- Nemoj da ti se ponovilo zbog mene, jer me to stresira. Od sad kako se budeš ti ponašao prema ljudima, tako ću i ja. Učim od najboljih - istakla je Veselinovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne smeš da se ponašaš tako - poručio je Mensur.

- Smem. Ne može da ima razlike između tebe i mene - rekla je Milica.

- Mora, ja sam stariji 8 godina od tebe - rekao je Mensur.

- Mi smo u vezi i sad smo jednaki - odgovorila je ona.

- Ja ti vidim u očima da ćeš da me odalamiš. Ti si konfliktna, ali to prikrivaš - zamerio je on.

- Ti si navikao na to - poručila je ona.