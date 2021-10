PRVO POLJAVLJIVANJE ADEMIRA NAKON ŠTO MU JE CAR SLOMIO VILICU: Otkrio detalje TUČE, a evo šta će se desiti kad se vrati u Zadrugu

Ademir Peleš je otkrio da se nalazi u svom domu u Tuzli, ali i kako se oseća nakon nemilog događaja koji se nedavno desio u "Zadruzi", kada je Filip Car nasrnuo na njega.

foto: Printscreen/RedTv

- Nema još uvek gipsa, operacija je sledeće nedelje. Vilica mi ide malo levo-desno, nije strašno, ali ne bih da imam posle nekih posledica. Mogao bih ja da se oporavim i bez svega toga, vremenom, ali moram ipak to operisati – započinje Pele, pa dodaje:

- Nisam se nadao tom udarcu, bio je kvaran udarac, ja Cara nisam ni gledao, nisam imao nikakav konflikt sa njim, niti smo se nešto svađali, bili smo u korektnim odnosima. Bila je ta situacija sa Mikijem, on je na mene krenuo sa nekom pričom, ja sam uzvratio, nisam dao na sebe. Onda me je pljunuo, ja sam na njega krenuo instiktivno. Nisam gledao uopšte u Cara, smatrao sam da hoće možda da me odvoji od Mikija – otkriva Ademir.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve se brzo desilo, ne mogu svega ni da se setim. Uzeo sam pet piva te večeri, ali sam jedno dao Mateji i jedno sam dao Viki. Kad sam gledao klip, Matora i Car su prvi ušli u kazino kad je krenula žurka, ona je pred njim naručila 6-7 piva, ne znam zašto njoj nije nešto rekao – priča zadrugar, pa dodaje šta će se desiti kada se vrati u Belu kuću:

- Verujte mi da u jednom trenutku mislim jedno, u drugom trenutku nešto sasvim drugo... Ja mogu i sad nešto reći, pa da uradim nešto suprotno. Nisam ja od tih koji kada nešto kažu da će uraditi, pa ne urade ništa. Ja kad se vratim u "Zadrugu" videćemo šta će biti – zaključuje Pele u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/RedTv

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

