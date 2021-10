MIMA DOŽIVELA POMRAČENJE, GAĐALA MIHIĆA ČIME JE STIGLA! Zadrugari skočili na nju, obezbeđenje ULETELO, a Veliki šef odmah REAGOVAO

Milena Mima Šarac doživela je pomračenje, gađala je Stefana Mihića flašama, a onda ju je Veliki šef udario po džepu.

- Čuo sam danas, postoji taj jedan čovek Nemanja Danilović. Tvrdi da je imao odnose sa nekima od ukućana. Hoću da pitam Sanju, ja znam koja su ta četvorica, a i ti si rekla javno, taman da kažeš sa čijim ocem je bio? Ne možeš da kažeš da nećeš da odgovoriš, ovo je Igra istine! Zanima me koji je tata u pitanju? - pitao je Čolak.

- Mima i ja smo bile kod njega da radim neke haljine. Njih dvoje su pričali i malo ogovarali, spomenuo je da je bio sa Dinom. Ja ne mogu da tvrdim to ali imam pravo da verujem. Meni je sad vrlo neprijatno. Rekao je za Dina, Baneta, za Stefana - nabrajala je Sanja.

- Ne laži bre, to si sad dodala. To je sve zato što svi znaju da su Mima Šarac i Sanja Grijić najpopularnije prostituke u Beogradu. Za vas dve se zna, a ja ne znam ko je taj čovek, treba da te bude sramota! Prvo i osnovno ja ne živim u Srbiji! Ima koliko hoćeš ljudi koji su vas je*ali, neka se okači to javno, apelujem na sve moje prijatelje neka okače to - ubacio se Mihić.

- Dečko ne laže za dvojicu sigurno, jer je pokazivao po slikama. Nisam bila zainteresovana da bih slušala. Mima tačno sve zna ko je u pitanju. Jedan od momaka sa kojima je razgovarao nije ušau u Zadrugu - nastavila je Grujićeva.

- Dame i gospodo, ja sam danas potegao ovu priču zato što je ona rekla nemoj da ovde bude trideset muškaraca sumnjivo, reci da se zna konkretno - dodao je Lepi Mića.

- Sve će izaći u novinama sa kim ste bile šta ste radili! Sve ću vam ja pokazati! Pokazaću vam svima gde vam je mesto! - vikao je Stefan.

- Mima je dohvatila flašu i gađala Stefana Mihića gde je nastao opšti haos.

Ovonedeljni vođa Martina Petrović je uzela i krenula da čita pismo:

- Zadrugari, doneli smo odluku da Mima bude kažnjena nedeljnim honorarom zbog agresivnog ponašanja. Veliki šef.

