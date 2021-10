KARIĆU TO NIJE TREBALO: Dok je Kulićka strasno masirala Janjuša, on joj se prikrao! Kad shvati OVO, PAŠĆE JOJ ROLETNA (VIDEO)

Miljana Kulić i Stefan Karić zakopali su ratne sekire onog trenutka da se najpoznatija Nišlijka vratila u rijaliti.

Međutim ako je suditi po videu koji je isplivao to prijateljstvo neće dugo trajati. Dok je Miljana masirala Marka Janjuševića Janjuša, Stefan se prikrao i ukrao Miljani cigarete.

Opšte je poznato da su Kulići strastveni pušači i da su cigarete Miljani veoma bitne, pa i da se često iznervira kada bez njih ostane.

Miljana je inače priznala da se pomirila sa Lazarem Čolićem Zolom kada je ušla u rijaliti.

“Zola i ja smo zajedno ponovo. Ovom prilikom bih poručila da ga volim. Došlo je do pomirenja. Išla sam u Doboj. Tamo su me ugostili. Ja sam odlučila da se pomirimo. Gledali ste katastrofu između mene i njega, ljudi nas gledaju kao nenormalne. Zatvoren prostor napravi horor. Sada kada bi Lazar ušao volela bih da napravimo šou. Dogovorili smo se da poroke zaboravimo. Odlučili smo da budemo normalni, ja nisam normalna i ja to ne krijem. Zaostala sam mentalno u razvoju. Marija ništa ne veruje dok ne vidi”, rekla je Miljana na ponovnom ulasku u "Zadrugu".

