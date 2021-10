STANIJA I MARIJANA OČI U OČI: Starleta pričala drugarici iza leđa, a sad se javno IZVINILA, pa priznala ono što joj LEŽI NA DUŠI!

Marko Janjušević Janjuš i Stefan Karić zauzeli su svoje mesto, pa započeli radio-emisiju.

Nakon što su Marko Osmakčić i Marijana Zonjić napustili radio, Stanija Dobrojević je uletela sa Marijanom.

- S obzirom da je ona ušla poslednja, želim da ti kažem "izvini" za sve što sam rekla. Izvinjavam se za neke stvari koje sam rekla. Bila je ovde korektna uvek, ali ja ovde podržavam njenu igru. Da li prihvataš moje izvinjenje? - upitala je Stanija.

- Da, ali ja sam tada se mnogo iznervirala i baš su me pogodile neke stvari - rekla je Marijana.

Stanija je otkrila i kako se sada slaže sa Osmakčićem.

- Rekla sam mu da sam tu za njega kao drug, sve smo mi to rešili i sad smo top. Nisam čula da je to rekao. Iskreno ja mislim da je njemu više stalo do nje, ali mislim da je Marijani stalo do nekog drugog - rekla je Dobrojevićeva.

Na pitanje da li misli dal se Sandra Rešić oseća povređeno, imala je da doda:

- Poprilično je jaka žena i stavi taj zid. Naravno da se oseća izigrano, rekla sam joj sinoć da mi je žao za sve to što se desilo. Nisam želela da ona ispadne žrtveno jagnje niti da se mi igramo sa nečijim emocijama. Tako je kako je.

Kurir.rs/K.Đ.