MILJANA ODGOVORILA NA ŠKAKLJIVO PITANJE! Kulićeva NASMEJALA sve DO SUZA, a u sve uplela i ZOLU! (VIDEO)

Stefan Karić i Miljana Kulić ustali su za crnim stolom i odgovarali na škakljiva pitanja, a jedno je vezano za Zolu..

- Koji deo svog dela tela najviše mrziš i zašto?

foto: Printscreen/Zadruga

- To ne postoji - rekao je Karić.

- Nabroj najatraktivnije devojke u Zadruzi od najbolje do najgore - glasilo je pitanje za Damira.

- Anđela je najlepša, Stanija za njom, Milica, Dalila, Nevena, Irma, Sandra Rešić, Viki svastika, Martina, Čaprićka, Magdalena, Ana, Vanja, Sanja, Miljana, Mia, Lorna, Deniz, Tanja - rekao je Damiro.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li ste ikada koristili se*sualna pomagala i koja - glasilo je pitanje za Miljanu:

- Bože me sačuvaj, imam ja Zolanderovu pravu stvar. On je to predložio da uzmemo vibrator, verovatno mu je trebalo. Šalim se, nismo ništa koristili, znam za lisice, bičeve, ali nisam ja za to - rekla je Miljana.

Kurir.rs/M.M.

