BILA SAM ZALJUBLJENA U BOGATOG AMERIKANCA OD 60 GODINA: Deniz Dejm priznala šta je uradila, pa je došlo do KRAHA velike ljubavi!

Produkcija je organizovala zanimljivu igricu za učesnike pete sezone rijalitija "Zadruga", u kojoj su morali da odgovaraju na škakljiva pitanja.

Deniz Dejm u toku igre je otkrila svoju najveću patnju, muškarca u kog se zaljubila, ali je imala jedan problem.

"Da li si bila nesrećno zaljubljena?", glasilo je pitanje.

"Bila sam u Amerikanca, on je imao 60 godina, bio je vrlo bogat, ali me ostavio zbog kokaina. Bili smo na žurci za Novu godinu, i ja sam tako tražila neki kokain i on me je ostavio. Trebalo mi je dve godine da se oporavim", bila je iskrena Deniz.

