NAJLAKŠE JE STAVITI SILIKONE I RADITI ZA NOVAC! Karić žestoko potkačio DEVOJKE u rijalitiju: Zaboravio kako mu IZGLEDAJU BIVŠE!

Stefan Karić, učesnik rijalitija "Zadruga 5", komentarisao je ko je od njegovih cimera najnesposobniji.

foto: Printscreen/Pink

- Moram da pohvalim Viki, stigne sve da uradi. Najlakše je staviti silikone i raditi za novac. MC Damiro se nije snašao u kupovini na primer. Što se tiče Zverke, on je otišao sad zbog Matore ali ja mislim da je on sposoban. Nesposobni su oni koji nisu potrefili ni vece šolju - rekao je Stefan, zaboravljajući na to da među njegovim aferama iz prošlosti ima devojka koje su radile više estetskih zahvata, a spekulisalo se i da rade za novac.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, dok Stefan provodi vreme u rijalitiju, njegova devojka Jovana Ljubisavljević, nalazi se u njegovoj vili na Zvezdari, gde uživa sama na posebnom spratu uz poslugu.

foto: Printscreen/Instagram

Ona se nedavno oglasila za medije i priznala da živi kao princeza.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:19 SVEĆE, BALONI, KONFETE I SOČNI POLJUPCI: Evo kako je JOVANA MISICA iznenadila KARIĆA za rođendan! Sve pršti od ROMANTIKE! (VIDEO)