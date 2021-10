LUDILO NA SCENI! MATEJA, NEVENA I SANDI DOMINIRALI: Uvukli se u lateks i pokidali, golišavi Matijević fascinirao Koraćevu! (VIDEO)

Sandi Kojić, Nevena Savić i Mateja Matijević nastupili su na "Zadrugoviziji" uz čuveni hit pobednika Evrovizije "Zitti E Buoni''.

Njih troje maksimalno su se potrudili oko scenskog nastupa i kostima, a momci su se čak i našminkali, kako bi u potpunosti skinuli performans Italijanskog benda.

U jednom momentu Mateja je imao problem sa tekstom, ali je improvizovao sa rimama, a Sandi je bio snalažljiv, pa je tekst zapisao na ruci. Oni su doveli atmosferu do usijanja, a Nevena je sve raspametila vrelim plesnim pokretima.

Nakon nastupa, usledili su komentari stručnog žirija.

- Ovo je ludilo! Meni je ovo do sad najbolji nastup od svih sezona. Svaka vam čast! Mateja, to ti tako dobro stoji, taj fazon. Ostavili ste me bez teksta - rekla je Ana Korać.

- Definitivno ste najbolji! Tako ste originalni - dodala je Nada.

- Kratko i jasno, bravo - komentarisao je Maca.

- Fali vam onaj deo gde se poljubte u usta - rekao je Đekson.

