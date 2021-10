MUŠKARCI VOLE BAŠ TO! Ivana Šopić otkrila kako je osvajala JAČI POL, nijednu joj VRLINU nisu nalazili!

Ivana Šopić, bivša rijaliti učesnica a sada voditeljka, ispričala je svoje iskustvo sa muškarcima, pa otkrila šta joj često kažu kada im se dopadne.

Ona je istakla da joj muškarci često nabrajaju mane.

"Često kada se dopadnem nekom muškarcu, on mi uvek nabraja moje mane zbog kojih sam mu se dopala. "Sviđa mi se to što si drčna, što si bahata, što nemaš dlake na jeziku, što si oštra"... Ja kažem: "Je l' moguće da sam ti se ja svidela zbog mojih mana?" Na kraju se ispostavi da muškarci vole to, bar se meni tako ispostavilo, oni i dan danas vode bitku šta misle da trebaju da imaju, a šta im se zapravo sviđa", prisetila se Šopićeva u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

Ivana je nedavno govorila o ljubavi sa Stefanom Karićem, sa kojim je bila tokom rijalitija, a koji je ponovo ušao u "Zadrugu".

"Iskrena da budem baš sam se iznenadila. Šokirala sam se, prvo što je to nešto što mi nikada nije palo na pamet, to je stvarno veliko iznenađenje bilo i za mene. Ja sam bila sigurna da on više nikada ne bi ušao. On se tamo ne pronalazi, nije mogao da gleda te ljude, nije mogao da se prilagodi, svi su ga nervirali, on je bio siguran da njegova inteligencija ne može da dođe do izražaja, zato što su to glupi ljudi i jer je to glup prostor i prosto je nekako delovao da on baš ne živi taj život", pričala je Ivana nedavno.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 URAGANKA IVANA POKAZALA ČARI DUBAIJA: Pevačica se razgolitila u toplim krajevima i opčinila sve! Oko nje RASKOŠ (VIDEO)