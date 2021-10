TO KAD BI MILJANA SAZNALA, NAPRAVILA BI HAOS! Ana priznala šta joj je Zola rekao: Hoće da ona zaradi 50.000 €, pa da je ZAVRNE!

Miljana Kulić i Ana Spasojević našle su se zajedno u salonu rijalitiju gde su se uputile da srede frizure.

Ono što je dovelo Miljanu da nasluti na prevaru svog momka Lazara Čolića Zole bilo je dopisivanje između njega i Anđele Milenković Anakonde.

foto: Printscreen

- Ma jeste išli su na sladoled, ma daj molim te - rekao je frizer.

- Čim su se videli, to je za mene isto kao da su se jeb**i - zaključila je Miljana.

- Nemoj to da joj pričaš, napraviće skandal - rekla je Ana.

Nakon što je Miljana Kulić napustila frizerski salon, na redu je bio Bane Đokić, pa se sa Anom Spasojević dotakao veze Lazara Čolića Zole i Miljane.

Ana je imala svašta da kaže na ovu temu kada je Miljana napustila salon.

foto: Printscreen

"Njih dvoje su stvarno u vezi, samo što je on oterao ovde da bi mogao da živi od nje. Ona otišla u Bosnu da ga traži, on okači da stori da je u Novom Sadu, ona ode u Novi Sad, a on u Bosni krije se. Ma haos", rekla je Ana pa je nastavila:

"Sedela sam u kolima kada je Zola rekao da će biti uz nju da je izj*be još dva, tri puta i da zaradi još 50.000 evra. To je sve bilo na finalu Zadruge. Ona kad bi za to saznala, napravila bi haos."

Kurir.rs/K.Đ.

