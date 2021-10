DALILA I CAR PREŠLI NA UPOREDNI HOROSKOP! Dragojevićka detaljno analizira Filipa, on je nazvao KRALJICOM i priznao da mu se SVIĐA!

Dalila Dragojević i Filip Car započeli su priču o problemima koji ih tište.

Naime, oni su jedno drugom zamerili mnogo toga, a prvi je počeo Car.

- Nekome kome kažem smećaru, klošaru, drukaro, lažovu kažem samo njemu to. Ti okolo po kući pričaš to - rekao je on.

- Ti si meni rekao popu*i mi kur*c - dodala je Dalila.

- Da ti mene gađaš šoljom, stvarima, hranom. Tvoj problem je što si ti navikla da budeš glavna, a ja sam navikao da ja budem. Razumeš? Onda nećeš ni ti voditi glavnu reč, a ni ja, nego neki kompromis u našem druženju. Da se ja prekrstim i zakunem u majku i u sestru, i da mi ti kažeš da lažem. To mi je gore nego da si me sa nečim pogodila u glavu. Možeš misliti rekao sam kraljici da mi popu*i kur*c, šta li će ti na dvoru reći kad se vratiš- rekao je Car.

- Ti si folirant. Ti si se posle one situacije, nervozan otišao i smejao se u kući. I šta to meni govori? Eto koliko si bio nervozan i koliko te je pogodila cela situacija - rekla je Dalila.

- Žao mi je što sam ti to rekao, pogrešio sam. Neke stvari su ostale zaje**ne i svestan sam njih. Oboje se ponašamo bahato, ali ću stajati iza toga. Ja kad lažem ja... Pogledaj me u oči, ja kad lažem ja petljam, nikada neću slagati direktno - zaključio je Filip.

- Ti i ja smo isti horoskopski znak, a drugačije se ponašamo i zaključujemo. To je zato što nije isto za muškarce i žene - rekla je Dalila.

Filip Car je pre razgovora sa Dalilom priznao frizeru da mu se ipak sviđa Dalila Dragojević, pa je takođe, tom prilikom otkrio zbog čega je ljut na nju.

- Sviđa mi se. Ne pričamo zato što nije normalna - istakao je on.

