UBEĐENA DA JOJ JE ĆERKA TRUDNA SA MENSUROM! Majka maloletne Milice (17) OTKRILA pred milionima da li bi joj PRUŽILA PODŠKU!

Majka maloletne Milice Veselinović (17) je istakla da misli da je njena ćerka u drugom stanju.

- Ne znam šta da kažem, nekad ima, nekad nema te konce, to zavisi od njenog raspoloženja - rekla je Ana.

- Šta mislite je l' trudna? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Ja mislim da jeste, ne mogu da budem sigurna - odgovorila je ona.

- Šta biste rekli? - dodala je voditeljka.

- Podržaćemo. Daj Bože da opstanu, videćemo - odgovorila je Miličina majka.

Podsetimo, Ana je ranije davala izjave za medije i otkrila kako je ragovala na ćerkino slobodnije ponašanje u rijalitiju.

- Trudim se da budem dobro, koliko god je to moguće. Nikako to nisam očekivala od nje, mislila sam da ne postoji šansa da moje dete uradi tako nešto. Stvarno sam razočarana ponašanjem svoje ćerke, teško mi je. Više ništa ne može da me iznenadi - počinje Miličina majka i otkriva da je njena naslednica do sada imala samo jednu ozbiljnu vezu, protiv koje su bili ona i njen suprug.

- Moja ćerka je imala samo jednu vezu da ja znam. Godinu i po dana je bila s tim dečkom, ja nisam bila za tu vezu, ali je ona tog dečka mnogo volela. Mi smo o našem detetu uvek vodili računa, bila nam je pred očima, imala je samo malo problemčića u školi kada se zaljubila u tog dečka. Ode u Paraćin u školu i stalno se tamo viđa sa njim, a mi nismo dozvoljavali da se viđa sa njim. Nije nam se taj dečko svideo, zbog nekih porodičnih problemčića, ne bih sada to otkrivala. Plašili smo se šta sve može tu da bude. Plašili smo se da ne napusti školu i ne pobegne sa njim, da se ne uda... Milica se nikad nije upuštala tek tako u neke veze. Pričala mi je da mora s nekim prvo da bude prijatelj. Nikad nisam čula da je Milica bila s nekim na jedno veče. Ne znam šta joj se desilo... - rekla je nedavno Ana.

