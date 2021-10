FILIP I DALILA BACILI SVE KARTE NA STO Car priznao SVOJA OSEĆANJA, pa dobio hladan tuš! Dragojevićeva mu ponavljala JEDNU REČENICU

Filip Car i Dalila Dragojević nastavili su razgovor u izolaciji, a onda je on poželeo da zna na čemu je sa udatom zadrugarkom, a ona mu je sve vreme ponavljala da je udata i da voli Dejana najviše na svetu.

- Ja tebe gledam kao da si moja devojka, samo nemam se*s i ne ljubim se - rekao je Car.

- Što si lud? - upitala je ona kroz smeh.

- Da me neko pita je l' imam devojku, ja bih rekao imam, a ko ti je cura, ja bih rekao Dalila - nastavio je on.

- Kako ja da se ne smejem? - pitala je ona.

- Šta bi ti rekao šta smo ja i ti? - upitao je Filip.

- Prijatelji - rekla je Dalila kratko.

- Ako je tebi svaki prijateljski odnos ovakav, čestitam - dodao je Car.

- Nije, Saleta ne mogu duže od 10 minuta da slušam - pravdala se ona.

- Ti nemaš nikakvu emociju osim prijateljsku? - nastavio je Filip.

- Kako misliš emociju? Da mi se sviđaš? - pitala je Dragojevićka.

- Samo to ti je u glavi? - dodao je on.

- Da. Kao prijatelja te gledam, samo kao prijatelja - rekla je Dalila.

- Ne gledaš me kao muškarca, da bi imala nešto sa mnom? - pitao je Car.

- Ne - istakla je ona.

- Ja tebe gledam drugačije. Kako mi možemo biti prijatelji? ne gledaš me kao muškarca koji ti se sviša, a ja tebe gledam. Ti mene gledaš kao Luksa, a ne gledaš me ni kao muškarca koji ti se dopada - govorio je Filip.

- Je l' ti razumeš da sam ja udata žena? Ti mene gledaš kao jedinku - odbrusila je Dalila.

- Ja ne mogu više. Doći će do momente da ću ti reći da li ima poentu ovo tvoje i moje ruženje, zna se kako se druže drugovi, a kako se druži neko... Ja i ti smo već u problemui. To što ti mene ne možeš da gledaš u oči ili sam ja u tripu, biće da sma ja u tripu - nastavio je Filip.

- Filipe, ja sam udara žena - istakla je Dragojevićka.

- Da, ali ti se ne ponašaš. možeš ti biti 100 puta udata - dodao je Car.

- Ja sad ne treba da se družim sa tobom jer se ja tebi sviđam? Ako hoćeš da se udaljimo, udaljićemo se- pitala je Dalila.

- Lažemo se ti i ja sami, a ceo svet vidi drugačije - nastavio je Car.

- Ja to ne gledam tako - rekla je Dalila.

- Ja ću tebe da počnem da smatram ili osobom koja nije normalna ili neko ko je folirant i lažov - odbrusio je Filip.

- Ti mene teraš da ovde pričam. Ja ne mogu da budem kao ti. Ti si otišao u neku zabludu, pokušavaš da udaljiš ljude kojima si drag. Evo, ajde da se dogovorimo da se ti i ja ne družimo, ne gledamo i ne pričamo - govorila je Dalila.

- Kako da želim sa nekim ko mi govori ovakve stvari. Promeniš priču, pa se razočaram. Neko me radi budalom. Neko mora biti manipulator i lažov da me napravi budalom. Ti pokušavaš, ali da ni primirišeš da me napraviš budalom - pričao je on.

- Udata sam žena, u braku sam sa nekim koga volim najviše na svetu - rekla je Dalila.

- Tvoj brak je ku*ac. Isteraš ga dok ja sedim na tvom krevetu - odbrusio je Filip.

- Meni pomoć nije potrebna, neću da te saslušam. Ja trenutno mislim da je loš i da je odnos čudan. ti želiš da prestanem da radim na svom braku? - pitala je ona.

