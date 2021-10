CELA ZADRUGA VIČE DA SE LEPI MIĆA ZALJUBIO! Cimeri primetili koliko je prisan sa Mijom, a ona priznala da voli muškarce preko 60!

Martina Petrović, novi vođa u rijalitiju, dopustila je svojim cimerima da prokomentarišu njenu podelu.

Prvi se javio Bane Čolak, koji je izneo i da je primetio jedan čudan odnos u Beloj kući.

- Neću puno da dužim, nisam od prvog dana dobio mali budžet. Što se tiče podele, da sam dobio mali ništa ne bih rekao. Ti i ja nismo nešto bliski, dala si mi srednji, zadovoljan sam. Pokazala si da kad se dodeli mali budžet dokaže se ko je kome prijatelj. Meni je jedna situacija počela da bode oči, ali dala je veliki i mali budžet kao nekom paru... Meni je odnos Lepog Miće i Mije jako čudan, oni se pokrivaju pod ćebetom, budi je stalno. Ona je rekla da voli preko 60, tako da je meni to jako sumnjivo. Mnogo su mi oni bliski - rekao je Čolak.

- Meni je Mia pripretila da ako pogledam Miću, da će biti svašta - ubacila se Sanja.

- Ja sam to rekla još i kad je Mihić imao okršaj sa Mićom, rekla sam da Mia kroz samu rečenicu da njoj nije problem da bude sa ljudima koji imaju 60, 70 i 80 godina... Moj glas mnogo vredi i dobijam ga nazad, pa ga neću trošiti mnogo... Od tog trenutka se Mia nije odvojila od Miće. Mića je postao inventar Zadruge, ne bih mogla da zamislim onaj gornji deo bez njega, ali ne može Mića da bude pošteđen kad se nešto ovakvo desi. On nikada nije imao neki odnos kao što je ovaj sa Mijom - zaključila je Dragojevićka.

- Dame i gospodo, loše vaš služi pamćenje. Prošle godine su meni gurali Teodoru, da se sa njom mazim i pazim, ali vi to ne znate jer niste bili prošle godine u Zadruzi, a vi niste ni gledali. Džaba krečite, džaba radite, to se ponavljate, izmislite nešto novo, to nije istina - rekao je Mića.

Nakon Mićinog izlaganja, zadrugari su skandirali na sav glas rečenicu: ''Mića se zaljubio'', na šta je on odreagovao osmehom.

Kurir.rs/K.Đ.

