ZOLA ISPRIČAO SVE O AFERI I PREPISKAMA: Miljana je ISKUSNI igrač, Anakondi neće biti dobro od mene, a Anu u životu nisam video!

Lazar Čolić Zola otkrio je kako mu se čini Miljanino učešće do sada, u kakvim je odnosima sa Marijom Kulić i celom porodicom, kao i kako komentariše izjavu Ane Spasojević.

Na pitanje kako komentariše učešće Miljane Kulić nakon povratka, Zola je imao da kaže:

foto: Printscreen/Instagram

- Ovako mi se čini da je mnogo bolja, da ima mnogo jači cilj u glavi, da je stabilnija. Znam da je muče neke stvari napolju vezane za moj i njen dogovor ali ne treba da brine o tome, jer ja sve što obećam ja ispunim. Ne treba da dozvoljava da joj iko puni glavu o tome, ona je iskusni rijaliti igrač. Treba samo da nastavi tako - rekao je on.

Kada je reč o prepisci sa Anđelom Milenković Anakondom, o tome šta su se dopisivali, obrazložio je:

- Baš sam i aludirao na to kad sam rekao da ne treba da dozvoli da je iko pokoleba. Što se tiče prepiski, jesmo se čuli, pa čak i sa Anom. bila je priča da se zajeba**o i cugamo. Anakonda se meni javila prva, pa smo se dogovarali gde ćemo da idemo i to se sve deilo u periodu posle "Zadruge 4". Bila je među prvih 20 ljudi koji su mi se javili. Nemam nikakve skrinšotove, ja to brišem, a ako je ova baš toliko isplanirala da uđe u Zadrugu, ona zna kakav sam ja 100 posto i to joj nije potrebno. Neće joj biti dobro, otići će joj mozak u skroz kontra fazu, a to joj nije potrebno - rekao je Zola.

Što se tiče izjave Ane Spasojević, da je Zola njoj rekao kako će biti u vezi sa Miljanom sve dok ne bude imao još par puta intimne odnose sa njom i dok Miljana ne zaradi 50.000 evra, Zola je to demantovao, pa je i dodao:

foto: Nemanja Nikolić

- Na samom finalu nisam tu devojku ni video. Anđelo, Marko Đedović i ja smo otišli da jedemo tada, pa je došla i Miljana, pa smo posle toga otišli za Etno selo. Nije uopšte to istina, nit sam ja ikad u životu progovorio reč sa tom Anom. Meni takve stvari i da su u malom mozgu, sigurno ih ne bih rekao pred Anom Spasojević - rekao je Lazar.

Kada je reč o njegovim odnosima sa porodicom Kulić, konkretno majkom Miljane Kulić, Marijom Kulić, Zola je imao da doda:

- Moj odnos sa Marijom se nije menjao, kao ni sa njenom porodicom. Nisam se čuo ni sa kim, ni video, osim onda kad sam odlazio, pa sam sreo njenog brata, koji me je izgrlio i izljubio kao rođeno dete. Nemam nikakav odnos sa njom, želim joj sve najlepše i da se ne brine, a ona zna da ne može uticati na mene, čak ni na njenu ćerku više, kad sam u pitanju ja. Što se tiče ostalih stvari ima još prostora, al ako ja tu stavim crveno svetlo, neće ni tu biti više prostora, ako krene da me pljuje i ostalo. Ne uzimam je u usta i ne komentarišem ni negativno i pozitivno. Jedino što joj želim je brz oporavak i da što pre ozdravi. Mislim da o tome treba sada da razmišlja i ona i njena ćerka, pa čak i ja koji sam bio u lošim odnosima sa njom, ali kad su takve stavri u pitanju, svi moramo imati empatije. To je ipak nešto ljudsko - zaključio je Zola.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)