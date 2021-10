DALILA PROLILA GORKE SUZE, PRESEKLA I NAPRAVILA MUK U BELOJ KUĆI: Nisam se udala da bi upravljao sa mnom! IZGUBILA SAM SEBE! VIDEO

U toku emisije "Pretres nedelje" voditelj je otvorio novu temu vezanu za Dalilu Dragojević, sve njene turbulencije, probleme u bračnom odnosu i osećanjima sa kojima se danima bori.

- Dobro veče Dalila, razmišljao sam kako da zapolnem ovu temu. Pitao bih te prvo kako si, šta te muči? - pitao je Milan.

- Loše sam. Neću da plačem. Čudno se osećam, loše, u jednom trenutku loše, u jednom sam dobro, u drugom ne zhnam šta hoću, i tako dalje. Imam osećaj da sam bila učaurena, da sam se sklopila sa sredinom i tek kad sam došla ovde sam uvidela neke stvari. Ne znam šta bih rekla a da ne napravim neku grešku. Ja želim samo da budem ono što jesam, ako mi je danas lepo da tako i bude. Dejan me pritiska na neki način, ja razumem da je njemu teško, nije navikao na sve ovo, ali rekla sam mu da prihvati činjenicu i da treba da se ponaša kao na početku veze i sve me guši. Sve mi se skupilo, znam da izgleda da sam srećnija svuda nego sa Dejanom. Izgubila sam sebe u svim trenucima koji su nam se dešavali. Htela sam uvek da pobeđujem, da isplivam iz svega. Prelila mi kap čašu - rekla je Dalila.

- Zašto si ga danas oterala znaš gde i rekla da više nećeš sedeti pored njega - pitao je voditelj.

- Jesam, rekla sam da me pusti da dišem, da budem ono što sam bila. Uvek sam se družila sa svima, sređivala se, plesala, sređivala se i u jednom trenutku je sve postala rutina. Znam da me voli najviše na svetu, samo želim sebi dati malo prostora. On oseća kao da me gubi, pokušala sam da mu objasnim da nije tako, on tvrdi da se ja odaljavam od njega. Ne mogu da radim ništa što ne osećam. Imam potrebu da imam samo prijatelje oko sebe i nikoga sem toga. Došlo mi je tako, ja ne mogu da se ponašam drugačije, ne znam čega treba da me bude sramota. Neću ni zbog koga da menjam stav i raspoloženja. Nisam se udala da bi se upravljalo sa mnom. Nisam se udala po svaku cenu, nisam se udala za novac. Verovatno sam ja problem, počela sam da primećujem da viđam neke stvari koje mi se ne sviđaju. Potrebna mi je pauza ali ne samo od odnosa nego od svega što mi se desilo. Umorna sam od pravdanja, sada živim za trenutak. Ne mogu više da se smejem na silu - govorila je Dalila.

- Opšti utisak, kada saberem i pohvale i kritike, ispada da si ti iskrena a on ne. Ispada da ti sve povlađuje, ispada da si se ti ohladila od njega - rekao je voditelj.

- Njega muči odnos sa Filipom, ali ja sam taj odnos završila sinoć. Niti komuniciramo niti bilo šta. Jednostavno ja trebam biti ja. Na neki način ga razumem, ja se sa Filipom jesam smejala i to je tačno. Rekla sam da ću se distancirati, ne želim ni Filipa da povređujem. Ne ulazim u to da li je igra ili ne, iskrena sam sa svima, nema šta da petljam. Sluđena sam. Svi žele da objasnim nešto a ja ne mogu ni sama sebi da objasnim nešto. Ne znam šta mi se desilo - odgovorila je.

- Nisu se moje smanjile niti to može da se desi preko noći. Ne znam kojim jezikom pričam, ne mogu imam problem, šta sad da radim? - nastavila je Dalila.

- Matora, rekla si da poznaješ Dalilu mnogo godina. Rekla si da si shvatila da se njoj dešava ludilo, koji to život ona treba da vrati? - pitao je Milan.

- Ušla je u rutinu, to je guši. Ovde je ušla u neki odnos sa ljudima koji joj govore da je lepa, primećujuje. Pitala sam je da li je zaljubljena i rekla je da nije. To je nešto sasvim drugo. Juče sam rekla, možda nisam pravi prijatelj, ne mogu ja da kažem šta da radi. Mogu da je saslušam, rekla sam ima samo dve solucije ili da prekineš to ili da ostaneš u tome. U jednom trenutkuplače u drugom se smeje, to je ludilo! Njemu nije lako, njegovoj ženi neko na njegove oči izjavljuje ljubav. To bez dodira bez ičega je najgore, najjače! - govorila je Matora.

Naredna tema tokom pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem bila je kriza u braku Dalile i Dejana Dragojevića, o kojoj polemišu gotovo svi:

- Ona je ugušena u tom braku, ali ne možemo porediti druženje sa Matorom i sa Carem, mislim da treba da prestane da ga zavlači. Razumem i Dejana, svašta su prošli, nije lako da jedno drugog gledaju kako pate. On je ubeđen da će sve biti kao pre - rekao je Karić.

- Ja sam u izolaciji otuđena, čekam da prođe ta izolacija i da se vratim da spavam tamo gde treba - govorila je Dalila.

- Dalila je izašla iz tog oklopa i želi neku slobodu, on želi da je vrati po svaku cenu. Dalila traži nešto novo, ja nju razumem, problemi se trebaju rešavati unutar braka, razdvajanje je razvod, ti si otišla samo u drugu prostoriju, pa si izgubila kompas, zamisli da odeš negde drugde. Ona želi da ga voli, a ne može - komentarisao je Mića.

-Moje mišljenje je da sami treba da reše sve, teško je i Dejanu, i Dalili i Filipovu. Znam da je i njemu teško, naravno, ne kao Dejanu i Dalilu, jer ovo njihovo je život. To se sve dešava. I da sve bude kako treba, nikada neće biti kao što je bilo. Znam mnogo ljudi koji su oprostili prevaru, ali je još gore kad ostane taj crv sumnje - komentarisao je Miki.

- Ja znam sve to, ali ne mogu da prikrijem - dodala je Dalila.

- Veći je ku*varluk prodati nekome lažnu emociju. Ona će Filipa Cara gledati 9 meseci, neće joj biti lako - rekao je Đuričić.

- Najgore je kad dođeš u situaciju da te nervira svaki potez osobe sa kojom si, to se njima sad dešava - dodao je Karić.

