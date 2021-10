EMOTIVNA ISPOVEST DALILE DRAGOJEVIĆ: Osećam da sa Dejanom ništa ne može da bude KAO PRE! ŽELIM DA BUDEM SAMA I DA SE BORIM (VIDEO)

Dalila Dragojević porazgovarala je sa Drvetom mudrosti o svojim sukobima sa Dejanom Dragojevićem, alii odnosu sa Filipom Carem.

- Zašto te je Dejan iznervirao? - pitalo je Drvo mudrosti.

- Sve je bilo normlano. Uzela sam da očistim, ko god da je bio ja bih uzela. Vratila sam se u kuću gde mi je Dejan prišao i kao "Je l' si složila posteljinu? Eto daješ povoda", i ja sma tu pukla. Ne znam ni šta pričam, ni šta radim. Izluđena sam. Dobro mi dolazi da se odmaknem od ljudi, kad osećam da ću pući. Došao je u pušionicu, ne znam kako je krenula priča... Bolesna su mu pitanja, gura me, udaljavaš me od sebe, vidiš da nisam dobro. Zaplakao je tu, ja ga gledam u čudu, ona kaže da ide odavde, Rešićka je otišla za njim. Obišla sam celo imanje, nismo mogle da ga nađemo, videla sam sedi u spavaćoj, gde je po ko zna koji put rekao da je sve shvatio, ali njega povređuje što je Filip izjavio da je naš brak sra*e - govorila je ona.

- Kakav je vaš brak u tvojim očima? - upitala je Drvo.

- Imamo problem, ali nije nerešiv. Po prvi put sam ja kriva, dala sam pvooda za neke stvari koje su se desile u izolaciji. Komunicirala sam sa Filipom na način na koji nije trebalo. Opustila sam se u druženju, napravila situacije koje nije trebalo, ali opet sam radila stvari koje osećam - dodala je Dragojevićka.

- Dalila, šta osećaš? - pitalo je Drvo.

- Želim da budem sama, kao nekad što sam bila, kad sam se borila sama. Ja njemu to uporno pokušavam da kažem...Samim tim što ćeš pokušati da odbraniš mene od nečega, uništićeš mene. Filipu sam rekla isto - distanca. Nisam zaljubljena, ne može mi se svideti nikad niko ko se tako ponaša. Svaki moj bivši je bio na taj fazon. Ja sam u Dejanu našla ono što nisam kod drugih i sve je super. Došla sam do tačke da me ne zanima ko će šta da kaže - pričala je ona.

- Šta ti se ne sviđa u Carevom ponašanju? - upitalo je Drvo.

- Ne sviđa mi se ništa, čovek ne zna gde udara. U jednom trenutku mi deluje da se sladi, onda vidim da je i njemu teško. Izjavi da se zaljubio, posle da se nije zaljubio. Prebaci mi sitnicu, posle priča da čeka nekog. Sinoć je rekao da će mene devet meseci da čeka i da on zna da će ovo da se završi napolju. Ne mogu ozbiljno da ga shvatim u njegovom prijateljstvu, ni u ovome da se zaljubi. Kao da mu je zanimljivo da sve ovo radi. Na kraju balade će biti da je Dalila kriva. Osećam se lepo u rijaltiiju, po prvi put. Imam komplimente, pobeđujem, imam trenutke kad sam slobodna i kad sam srećna... Ne pravim kalkulacije, pričam onkako kako jeste. Ne želim da budem žena sa kalkulatorom, nego žena koja živi život. imam problem... Da, ja sam problem- Živim u zabludi, u kojoj je meni sasvim okej da živim i ne nerviram se. Sa druge strane imam Dejana koji želi da me iznervira, za šta dajem povoda? Želim da sa Dejanom da izgladim odnos, da sve bude kao pre, a sa druge strane osećam da ne može da bude kao pre. Prebaci mi kao da smo u ludnici. Filip kaže da hoće da bude drug i ne želi da me izgubi kao drugarici, a noć pre toga kaže da stavi distancu jer ne želi da se bori. Dejan mi kljuca, govori mi da se Filip sa mnom igra, a ja kad sagledam, ispadne da stvarno jeste tako. Ja znam šta osećam. Teško mi je kad dođem srećna iokrenem se i vidim Dejana koji sedi sa kapuljačom. Razumem sve, možda bih se i ja tako ponašala. Da je on meni rekao da mu treba sloboda, sklonila bih se. Neću ništa prebaciti ni na njega, ni na Filipa, prihvatiću sve na sebe. Pošto sam hodajući problem, skloniću se i biti samo svoj problem. Neću dozvoliti da se niko igra sa mnom. Kad se završi zolacija, to je to. Možda ćemo se posvađati, možda ćemo se pomiri. Samo želim da budem srećna, da se smejem. Ne želim da se vrtim na krevet, kao na ražnju. Meni samo trebaju normalni i kvalitetni razgovori u kojima neću biti tužna - objašnjavala je Dalila.

- Dalila, da li Filip ume da te zasmeje? - nastavilo je Dro.

- Ume, šta da te lažem. Smejala sam se i jutros. u kompletnoj raspravi me je zvao i onda je lupio Mikiju. Bilo mi je smešno i zbog Mikija i bog njega. Ima situacija i gde me nervira. Ima situacija gde su smešne, malo pre je tražio da me Miki izbaci iz predstave, meni je to smešno.

