DA JOJ MUŽ NIJE OVDE SITUACIJA BI BILA DRUGAČIJA: Car ne krije da mu DEJAN smeta, otkrio detalje odnosa sa DALILOM! (VIDEO)

Filip Car komentarisao je odnos sa Dalilom Dragojević i njenim suprugom Dejanom.

foto: Printscreen/Pink

- Da li ima nešto novo? - pitalo je Drvo.

- Zbrkana situacija, ne znam šta se dešava - istakao je Car.

- Priznao si emocije prema Dalili, da lisi bio iskren? - nastavilo je Drvo.

- Jesam. Pošto je žena u braku bilo je pošteno da kažem neke stvari - dodao je Filip.

foto: Printscreen/Pink

- Zašto ti Dalila ne veruje? - pitalo je Drvo Filipa.

- Ne znam da li veruje sama sebi da bi mogla meni. Ne znam koliko je kompetetna da kaže da li sam ja poverljiv ili ne. Znam da sam ja iskreno rekao. Provodio sam sa njom određeno vreme, znam da je neispravno, radi se o udatoj ženi. Ja prekrivam ono što jeste, okrenem na šalu. Činjenice su da mi se svidela, ali žena ima svoje probleme, rekla je da me gleda drugim očima. Ja ću to da izlečim - objasnio je on.

- Da li si se malo razočarao u Dalilu? - dodalo je Drvo.

- Nisam. Kad ti se svidi neko ko je u takvoj situaciji, kad ti da pristup neko ko je u braku, onda ne treba puno očekivati. Nezahvalno je da ja očekujem od nje puno, mislim da sam dobio i previše. Udata je, u ljubavi već pet godina, njen suprug je u kući. Da on nije ovde situacija bi bila drugačija. Pokazala mi je puno pažnje, ja sam malo sebičan - nastavio je Car.

- Šta ti misliš o njihovom braku? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Ja ne mogu da ćutim, puno ljudi ćuti. To je loš brak. Kad se dešava situacija treba biti realan. Brak bez dece je veza krunisana papirom. Meni je to nepojmljivo...Da uđem sa ženom u rijaliti, sa kojom imam probleme ili da nemamo probleme, pa da se desi da se neko okrene. Ni za jedno, ni za drugo ne mogu reći da su loši. Mladih dvoje ljudi, pričamo o klincima koji se vrte po rijalitijima. Brak im je uvek izložen javnosti, ne radi se tu u braku koji traje 20-30 godina. Zasitili su se tog odnosa, moraju da se malo razdvoje, da to opet legne u šine ili naći zajednički jezik. Ja sam svoje rekao. Mislim da me Dejan nije dobro shvatio juče, mogao sam ćutati i praviti se mutav. Ako ona nastavi druženje sa mnom i ne postavi na mesto, meni neće biti na srcu težina - govorio je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Zašto je zlatni retriver popustio i opet priča sa tobom? - pitalo je Drvo.

- Ne znam. To stalno napred, nazad, ručna. Ja znam koliko mogu daleko da idem i koliko pažnje mogu da posetim i nju da oraspoložim, zauzimati svoje mesto, gde će njoj biti teško da me makne od sebe. Probam da se suzdržavam da ne radim takve stvari. Sad je već problem što mi složi posteljinu. Katastrofalna situacija. Vuče me da se zezam, komuniciram sa njom jer znam da ona to želi. Nije joj lako da se odmakne od tebe. Nije ni meni više do zezancije, kad vidm da ima probleme. Rekao sam sviđa mi se, gledam je drugim očima i sve je na njima... Na njoj i njenom mužu - dodao je on.

