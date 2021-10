AFERA ZLATNI RETRIVER TRESE ZADRUGU! Raskrinkani tajni razgovori DALILE i Cara: Ovo su ŠIFRE u komunikaciji Filipa i Dragojevićke!

Da Filip Car i Dalila Dragojević, uprkos navodnoj odluci da prekinu komunikaciju, zapravo traže svaki način da istu nastave i produže, dokazuje i naredni video snimak.

Sve se desilo u izolaciji, gde provode vreme po odluci Martine Petrović, ovonedlejnog vođe "Zadruge". Poznato je da Car i Dalila često pričaju u šiframa, što je i ovog puta bio slučaj - naime, Car je Mikiju Đuričiću pričao o "zlatnom retriveru", a zapravo o Dalili, koja je to odmah shvatila, te nije mogla da izdrži da se ne nasmeje.

- Znaš onaj pas, zlatni retriver nevaljali... Onaj ludi zlatni retriver? Ma, ništa... Je l' znaš koji je, onaj što samo probleme pravi? Zlatni retriver kad voli, u očima mu vidiš. Dok otrov nije pojeo, nije imao mira - pričao je, između ostalog Filip, sve vreme aludirajući na Dalilu.

U razgovoru sa Drvetom mudrosti, Car je potvrdio da je šifra za dalilu "zlatni retriver":

- Zašto je zlatni retriver popustio i opet priča sa tobom? - pitalo je Drvo.

- Ne znam. To stalno napred, nazad, ručna. Ja znam koliko mogu daleko da idem i koliko pažnje mogu da posetim i nju da oraspoložim, zauzimati svoje mesto, gde će njoj biti teško da me makne od sebe. Probam da se suzdržavam da ne radim takve stvari. Sad je već problem što mi složi posteljinu. Katastrofalna situacija. Vuče me da se zezam, komuniciram sa njom jer znam da ona to želi. Nije joj lako da se odmakne od tebe. Nije ni meni više do zezancije, kad vidm da ima probleme. Rekao sam sviđa mi se, gledam je drugim očima i sve je na njima... Na njoj i njenom mužu - rekao je Car.

