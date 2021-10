JANJUŠ OTKRIO ŠTA GA KOČI DA UĐE U VEZU SA MARIJANOM! A onda priznao da želi da ima VIŠE OPCIJA: Bolje tri devojke, nego jedna!

Drvo mudrosti pozvalo je Marka Janjuševića Janjuša u Rajski vrt kako bi sa njim popričalo o dešavanjima sa žurke. Marijana Zonjić je došla da ga prisluškuje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kralju, šta se radi? - pitalo je Drvo.

- Imam lepu vest za tebe, konačno sam došao do nekih para, pa sam odlučio da ti vratim one koje si mi pozajmio prošle godine. Ja nikad ne ostajem dužan, bitno je da se vrati - rekao je Janjuš.

- O, biće neko nevreme... Nego ti meni reci šta se dešava sa Marijanom? - pitalo je Drvo.

- Nevena mi se ljuti što sam pričao sa njom. Ja kao da sam rame za plakanje u ovoj Zadruzi. Sve hoće avanture, pa na kraju kod Janjuša na konak. Mislim da joj se dopadam, ali... Ja nisam nešto baš za... Treba da prođe vreme... Da vidimo šta će biti. Nisam trenutno u tom, ne osećam se da treba da imam partnera. Jeste umiljata, fina i simpatična, ali problem je što se ja ne osećam da treba da imam partnera - odgovorio je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Marijana kaže da si priznao da si zaljubljen u nekoga - otkrilo mu je Drvo.

- Ja je to sprdam, kad mi ona prebaci za neku devojku, ja kažem da sam zaljubljen. Nisam zaljubljen... Sviđa mi se, ali ćemo videti. Neću ništa da obećam, niti da negiram. Jutros me je stiglo svašta. Ne bih voleo da bude grebanja, samo grebuckanja. Vidi kakve su mi ruke i dan danas... Jedva sam se oporavio od toga... Sinoć pesma "Favorito", a Marijana prolazi pored mene i štipa me. Ne znam šta je to. Šta ti misliš, da li je ona zaljubljena u mene? - pitao je Janjuš.

- Ne smem da odam šta mi je rekla, ali mogu da kažem da ima smisla boriti se za tu vezu - dodalo je Drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne borim se ni za šta što se tiče ljubavnog odnosa, moja ljubav je napolju... Drvo, ne želim da ulazim u vezu ako me razumeš, ne treba mi veza, ovako se najbolje osećam, najbolji sam sebi ovako u rijalitiju. Ne želim vezu i kraj. Pritisak. Sa kim kog da sam pričao napolju, rekli su mi da sam najbolji sam. Bolje da imam 3, 4 devojke, nego jednu. Sve pomalo tu zezancija... Dosta sam se blamirao za ove tri godine... Tako je najbolje, veruj mi. Ali videćemo šta će biti, nećemo ništa unapred da pričamo. Nego, reci mi, mogu li da ti vratim novac? - nastavio je on.

- Koliko imaš viška? - pitalo je Drvo.

- Mogu da ti vratim 12.000. Široke sam ruke, ali bih te zamolio da mi daš sat vremena da odradim trening sa Deniz, da je treniram košarku - rekao je Janjuš.

- Imam to na umu, čuvaj novac, onda ćemo pričati o detaljima - istakla je Drvo.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

05:20 JANJUŠ ZAPLAKAO KAD JE SPOMENUO BIVŠU ŽENU I ĆERKU Ukleli su me, od prošle godine ne može biti GORE! VRATIO DA SE PERE OD PREVARE