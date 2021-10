RAZVRATNICA, MANIPULATORKA, LAŽLJIVICA! Stanija oplela ŽESTOKO po Dalili, pa stala u Dejanovu odbranu: On nema nikoga osim nje!

Dalila Dragojević prebacila je svom suprugu Dejanu što je odradio igricu Velikog šefa sa Stanijom Dobrojević, nakon čega je Stanija stala u Dejanovu odbranu:

foto: Printscreen/Pink

- Meni ovu socijalu niko ne može da prosipa! Zaboravljate na njegove postupke, on je sa Stanijom imao najstrašnije svađe, pa je dozvolio da ga ta Stanija zajaše. To su meni socijalne priče, ja ću svima dati sve iz paketa, ako smatram da ta osoba ima samo dva krompira, naravno da ću podeliti sve. Ja ništa nisam uradila. Imala sam svađe, imaću ih i dalje, ja neću trčati ni za kim - pobesnela je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Najveća manipulatorka ikada, šta radi ovom dečku. On nema nikoga, osim nje! Sram je bilo, klasična lažljivica! - dobacivala je Stanija.

- U kući sam generalno sa svima dobra, vidim da Dalili predstavljam problem u njenom odnosu, ali joj ja apsolutno problem nisam. Čak i ta "Tajna večera", ja sam to gledala, to je bilo jako simpatično. Sve što je on uradio su zaista sitnice, da li to sad služi da se kamufliraju neke stvari i da se sve prebacuje na Dejana. On je mene žestoko nagazio, ali mi sada dođe da ga branim, Imamo jednu ženu razvratnicu i njenog muža, koji je iskreno voli i život bi joj dao. Dalila je napravila takvu mrlju, koju neće moći da opere. Cara boli uvo, njemu ide sve u prilog, on ispada šmeker - govorila je Stanija.

Kurir.rs/S.M.

