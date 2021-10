DRAGOJEVIĆI SKOVALI PAKLENI PLAN ZA POBEDU U RIJALITIJU?! Osman tvrdi da je sve ovo DALILINO maslo: Vodi igricu, sad se zaljubila!

Osman Karić poznat je po žustrom komentarisanju svih aktuelnih dešavanja u svim sezonama "Zadruge". On se sad oglasio za medije i progovorio o svim gorućim temama iz Bele kuće.

foto: Nemanja Nikolić

- Što se tiče bračnog para Dalile i Dejana, već sam davao izjave da su u dogovoru i da fejkiraju. Sad ću samo dodati da to rade na jedan perfidan način, dogovorili su se, izabrali metu Filipa Cara. Sve se radi spontano, da bi delovalo kao veća istina. Istina da se Dalila zaljubila. Toliko to rade spontano da više ni Dejan ne zna da li je istina ili nije. Jedino ko to zna i ko vodi igricu je Dalila. Filip je kolateralna šteta, koji se isto primio na Dalilu kao mlad majmun. Znam samo jedno, da će se igra igrati dokle god to bude njima kao paru odgovaralo i znam još nesto u šta, sam siguran da Dalila neće preći granicu, a to zna i Dejan pošto baš to često pominje. Na kraju će ljubav bračnog para pobediti i svi ce biti srećni i dugovečni, sem Filipa koji neće znati da li je pošao ili došao - govorio je Karić.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Prošle nedelje Mensur Ajdarpašić bio je nominovan za izbacivanje, a Osman se pojavio kao njegova podrška u studiju. Osman je otkrio kako gleda na Ajdarpašićevu vezu sa Milicom Veselinović, ali i na njenu potencijalnu trudnoću.

- Kad su Mensur i njegova lepša polovina u pitanju, nemam ništa protiv, to je Mensurov odabir. Znam da on ne folira, da je jako iskren, a ona je jako mlada da bi znala sta zaista želi. Mislim da se trudnoća mozda prerano desila, ako se desila, ipak su oni još uvek u fazi upoznavanja, što im kasnije može smetati. U svakom slučaju podržaću svaku njihovu odluku, jer ko sam ja da im sudim. Podržavam svaku trudnocu, ako je iz ljubavi - istakao je Osman.

foto: Printscreen

Otkrio je i kako Jovana Ljubisavljević podnosi odsustvo Stefana Karića, zbog učestvovanja u petoj sezoni najgledanijeg rijalitija.

To samo ona zna. Ja vam mogu reći, iz mog ugla, mislim da joj je jako teško, mada ona prikriva sjaj i suze u očima, ponekad kad misli da se to ne primećuje. Onda ode pod izgovorom u svoju sobu da se verovatno isplače. Često pokušavam da je u tim trenucima prebacim na drugu temu, pričajući propratne životne teme. Nekad je nasmejem, ali to traje jako kratko - rekao je Osman Karić.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

