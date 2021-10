USLOVI MAJE MARINKOVIĆ ZA ULAZAK U ZADRUGU 5: Pored bahatog honorara, rijaliti zvezda hoće i OVO: Svesna je da ne mogu bez nje?!

Sada je već izvesno da će Maja Marinković biti nova zadrugarka u petoj sezoni. U javnosti se već uveliko šuškalo o tome, a sada je njen prijatelj za medije to i potvrdio.

- Maja se već uveliko sprema za petu sezonu rijalitija “Zadruga” i svesna je da će unutra napraviti odličan šou. Dugo se premišljala da li je nova sezona rijalitija za nju, ali primamljivi honorar koji je dobila od produkcije oborio ju je sa nogu. Priča se da je blizu 5.000 evra mesečno dobila da se u rijalitiju osveti Marku Janjuševiću Janjušu i Filipu Caru - priča izvor i dodaje:

- Maja se nakon kratkog dvoumljenja odlučila da uđe u petu sezonu i to se može dogoditi svakog dana. Međutim, ona je uz to smislila i dobar plan kojim će uspeti da raskrinka, sada već dva bivša momka, Cara i Janjuša. Naime, njoj je zasmetalo što je Car u okviru rijalitija vara sa Sandrom Čaprić i želi po svaku cenu da mu se osveti. Odlučila je da zavede visokog crnog momka u rijalitiju i tako mu napakosti. Nije još uvek otkrivala koji je to momak, ali svi sumnjaju na Marka Osmakčića.

Majin prijatelj za kraj otkriva da je spremna sve što se događalo van Šimanovaca da obelodani, sve što je vezano za snimke tuče nje i Filipa, poruke koje joj je slao Janjuš i fotografije, ali i ko joj je sve pretio.

- Videćemo kako će Majin ulazak uticati na Janjuša, jer je nedavno pričala da je abortirala njihovo dete. Očekuje se da će njen ulazak probuditi stare emocije među partnerima, ali Maja sa Janjušem ne planira više ništa, osim da ga izludi ponašanjem. Sličan plan je skovala i za Cara. Zna mu tačno slabe tačke i tu će da ga gađa kako bi izazvala njegovu reakciju. Opasan je ona igrač kada se namerači na nekoga, a ovog puta je rešena da se osveti i jednom i drugom - zaključuje Majin dobar drug.

